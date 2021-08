Paris y la amenaza de la variante delta: “No importa que tengamos muchos casos, siempre que sean leves”

El ministro de Salud, Enrique Paris, comentó la estrategia que se ha decidido adoptar desde el Gobierno para enfrentar la amenaza de la variante delta, en medio de días marcados por la importante caída de nuevos casos de covid-19.

En entrevista con La Tercera, al ser consultado por la amenaza que significa delta, el titular del Minsal declaró que “nosotros hablamos de la máquina del tiempo, porque podemos ver lo que pasa en Europa o China. Debemos tener mucha precaución, porque es muy contagiosa, pero tenemos una ventaja que no tienen otros países: una altísima vacunación“.

“Entonces vemos que podrían aumentar los casos cuando entren más delta, pero queremos cambiar el enfoque y dar a la población la idea de que lo importante es que no caiga hospitalizado, que no caiga a la UCI y que no muera. Y para eso es la vacuna. No importa que tengamos muchos casos, siempre que sean leves”, complementó.

En ese sentido, Paris remarcó la importancia de darle urgencia a la dosis de refuerzo. “En ciertos grupos de edad, sobre todo adultos mayores y pacientes que tienen enfermedades del sistema inmunológico, nos hemos dado cuenta, y lo dicen los estudios, de que la inmunidad cae y requiere un estímulo. Todas las vacunas que estamos aplicando -salvo Cansino, que no se ha medido- tienen una disminución en su capacidad de respuesta frente a la enfermedad leve”, sostuvo.

“Y los estudios han demostrado que la vacunación heteróloga da mejor resultado, es decir, cuando te vacunas con las dos primeras dosis de una marca, el refuerzo lo haces con otra. Así la respuesta inmunitaria es superior. En el estudio que está en curso en la Posta Central, que es muy preliminar, hubo un aumento de tres y cuatro veces en los anticuerpos”, agregó.

Paris y la tensa relación con el Colmed

Por otra parte, Enrique Paris habló de la tensa relación con el Colegio Médico. El ministro de Salud dijo que el gremio no ha sido un aliado para la autoridad sanitaria durante la crisis por el covid-19.

“Tuvieron muchas discusiones con el exministro Mañalich y comenzaron con lo mismo en contra mía: que yo no pesaba nada, que Mañalich era mejor y, al final, que era un infeliz. Eso ya fue la gota que rebasó el vaso. Y, además, usaban una técnica que es pedir una reunión con nosotros y el día antes lanzaban un video con las penas del infierno, entonces yo les decía que no los podría recibir o lo hacía el subsecretario”, manifestó.

“Eso fue quebrando las relaciones. Ellos tienen un petitorio y en realidad nosotros buscamos soluciones, pero han puesto condiciones que no podemos cumplir, entonces las relaciones están estancadas”, añadió.

Según el secretario de Estado, en la entidad presidida por Izkia Siches “tienen una forma de presionar o negociar que yo encuentro equivocada. Y en medio de la pandemia el Colegio Médico comenzó a decir hay que manejarla así, asá, esto está mal hecho, cierren las fronteras, no hagan toque de queda, hagan cortocircuito, en fin”.