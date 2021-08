“Y esa huea no procede”: Gobernador Mundaca se lanza contra la figura del delegado presidencial

Con molestia reaccionó el reciente elegido gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, quien criticó con dureza la figura del delegado presidencial regional, cargo que ostenta el exintendente Jorge Martínez.

Mundaca criticó que deba solicitarle permiso al delegado presidencial para reunirse con quienes están a cargo de abastecer los servicios públicos de la región.

En conversación con la prensa, Mundaca dijo que “el delegado presidencial lo que hace es coordinar la fuerza pública y verificar el funcionamiento de los servicios públicos, pero no prioriza recursos, no preside el Consejo Regional y no tiene iniciativa presupuestaria”.

“Este gobernador y su equipo ha solicitado reuniones a los servicios públicos tengo que pasar por el delegado presidencial para pedir autorización para juntarme y esa hueá no procede porque soy una autoridad elegida democráticamente y soy la primera autoridad regional de esta región que está en el cargo de gobernador siendo mayoría nacional con más de 300 mil votos”, agregó.