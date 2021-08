Constituyente de la Lista del Pueblo encaró a exsubsecretario de Mañalich

La constituyente Francisca Arauna, elegida por Cauquenes en la Lista del Pueblo, encaró este martes en la comisión de ética de la Convención a su colega, el exsubsecretario de Redes Arturo Zúñiga. Esto ya que el constituyente Zúñiga, que fue subsecretario de Jaime Mañalich y luego de Enrique Paris durante la pandemia, cuestionó por redes sociales el aumento de las asignaciones aprobado en la sala.

Basta!@FranciscaArauna Constituyente del D18 (LDP) es una de las más tranquilas y zen d los convencionales, pero se cansa de las mentiras de Arturo Zúñiga y Katerine Montealegre y les dice que paren su show y no sigan contaminando el grato ambiente de la comisión de ética. pic.twitter.com/QESS3vTm50 — Mr. Wolf (@Mister_Wolf_0) August 10, 2021

El objetivo de la constituyente era también Katerine Montealegre, otra de las integrantes de Chile Vamos que se opuso a dicho aumento. Arauna habló luego de que el coordinador Marcos Barraza permitió descargos en torno a lo que se aprobó en la sesión en el hemiciclo. Zúñiga y Montealegre volvieron a insistir en sus argumentos y que siempre se opondrían a esas cosas.

Entonces fue el turno de la constituyente Arauna, abogada de 30 años. “De verdad, yo traté de darle muchas oportunidades a que esto sea como lo más amable posible. Pero Caterine y Arturo, no sé qué pasa. Como que Arturo es muy simpático pero después sale con este tipo de cosas. Que nos aumentamos las asignaciones al triple, ‘¡Qué vergüenza!’. Oye, pero dejen de mentirle a la gente y se los digo súper en serio”, dijo.

Y añadió que “si no querí ocupar la plata, no la ocupí. Después se rendirá. Pero, por favor, ¿hasta cuándo le mienten a las personas? Mucha gente me dice, ‘oye, yo leí el texto y no están pidiendo un aumento de presupuesto?’. Por qué hacer este show, cuál es la necesidad. No es el primer show que hacen en esta comisión. Ustedes empezaron este show. Empezaron la otra vez cuando no los pescamos y fueron a la prensa a decir ‘que nosotros y que la cuestión’. Y ahí rompieron todo el esquema”.

Arauna añadió que “me molesta mucho esto, porque si van a estar en esta comisión bajen un poco los cambios. Estamos tratando de hacer un buen trabajo pero ustedes hacen show en todo momento. En el hemiciclo. Aquí estamos muy tranquilos. A mí me encantaría decir mil cosas. Me digo ‘no’, porque no quiero que el ambiente sea horrible”.

Me queda claro que es la izquierda la que hace todo para desprestigiar algo que le pertenece a todo Chile. pic.twitter.com/2hC5R6KPvg — Arturo Zúñiga (@arturozunigaj) August 10, 2021

Y finalmente cuestionó al exsubsecretario de Mañalich porque se burló de Dino Azulado. “Ahora vi que lo que pusiste respecto a Cristóbal Andrade, ‘nos piden cuidar la convención, pero andan disfrazados’. Entonces, no poh. El Cristóbal se disfraza de esa forma y por qué tienes que ridiculizarlo. Eso a mí me molesta mucho. Están rompiendo la armonía que había en este espacio”.