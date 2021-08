“Me importa un bledo”: mujer amamanta a su hijo de 4 años pese a las críticas

Beccy Ashe, una mujer de 35 años, relató su experiencia amamantando a su hijo de 4 años.

En conversación el diario británico Liverpool Echo, se refirió también a los cuestionamientos que ha recibido debido a la edad de su hijo.

“En realidad, nunca me he enfrentado a ninguna negatividad o juicio y, honestamente, me importa un bledo lo que los demás piensen de mí, no es mi problema”, expresó Ashe.

En ese punto, remarcó que “siempre abogaré por que las mujeres amamanten todo el tiempo que quieran”.

La mujer indicó que a su hija Daisy la amamantó hasta que cumplió 5 años, señalando que la decisión de continuar amamantando a sus hijos mientras crecían se vio favorecida por el vínculo emocional y la cercanía que puede traer la lactancia, así como también por el valor nutricional agregado y los beneficios para la salud.

“Mi hijo Tobías está bastante deprimido por la mañana y por la noche desde que comenzó la guardería hace seis meses”, señaló Ashe.

En ese sentido, resaltó que “es una excelente manera de vincularse y reconectarse al final del día. Es un gran consuelo, es nutritivo, alivia el dolor. Es más que simplemente darles de comer”.

Además, destacó que “los beneficios para la madre también son grandes. Cuanto más tiempo amamantas, también se reduce el riesgo de algunos cánceres”.

Ashe señaló además que le da leche materna a su hijo dos veces al día: en la mañana cuando despierta y en la noche antes de ir a la cama.

“Pide más, pero yo le digo que no. Esa es una lección para él en la enseñanza de la autonomía del cuerpo en el sentido de que este es mi cuerpo y puedo decir lo que le sucede”, expresó.

En el marco del Mes de Concientización sobre la Lactancia Materna, el medio británico indica que el consejo en el Reino Unido es que las mujeres pueden amamantar durante el tiempo que ellas y sus hijos deseen.

Además, el Servicio Nacional de Salud en Reino Unido (NHS) no especifica un momento en que las mujeres deban dejar de dar leche materna a sus hijos.

Ante esto, Ashe estima que muchas mujeres dejan de amamantar a sus hijos debido a la “presión de grupo” y lo que se describe como “norma social”.

En ese sentido, afirmó que desea educar a otras mamás sobre los beneficios de la lactancia materna y apoyarlas en hacer lo que sea mejor para ellas y sus hijos.

“Si quieres hacer preguntas, estoy feliz de responderlas; está bien tener curiosidad y hacer preguntas”, remató.