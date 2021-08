Iván Moreira furioso: trató de “niñita” a diputada que le recordó el caso Penta

Iván Moreira, el senador de la UDI, tuvo este miércoles 11 un exabrupto en su aparición en “Contigo en la mañana” de Chilevisión. Se desató luego de que el senador calificó de “nefasta” de la aprobación del proyecto de ley de indulto en la comisión de Constitución del Senado. “A dónde va a llegar nuestro país con este premio a los delincuentes. La izquierda pretende imponer su voluntad”, dijo. Ahí le recordaron su pasado en los tribunales.

La diputada de Convergencia Social Gael Yeomans mencionó que el senador UDI fue uno de los que recibió dinero de Penta, en el caso de financiamiento irregular de la política que estalló a fines de 2014. Famosa fue la frase de Moreira de un “raspado de olla” para poder financiar su campaña. A eso precisamente aludió la diputada de CS.

La diputada Yeomans dijo que “no quería dejar pasar algo que me parece insólito. El senador Moreira habla respecto de la ley de indulto que no se puede dejar libre a los delincuentes. Todo Chile sabe que él (Moreira) fue sobreseído en el caso Penta. Y en este caso estamos hablando de presos políticos, no de delincuentes, como podríamos decir que sí fue su caso”.

Iván Moreira estalló

Ante eso, Iván Moreira respondió que “no voy a entrar a contestarle a esta niñita sus improperios”. Yeomans lo interrumpió y le dijo que “no es ningún improperio. Todo Chile lo sabe senador. No tiene moral”. Pero Iván Moreira insistió y dijo que “cuando no tienen argumentos… mira, no voy a volver a explicarlo. Yo fui sobreseído legalmente. ¡Legalmente! Por último, me da la impresión…”.

Yeomans de nuevo interrumpió a Moreira y le dijo que “usted confesó. Eso no lo declara inocente. Sobreseído no es igual a inocencia. Y con esto me tengo que retirar Monse y Julio César”. Entonces se salió del debate. Iván Moreira siguió hablando solo.

“Estamos preguntando argumentos. Yo podría decirle a la diputada que ella es parte de estos delincuentes, violentistas, que estuvieron en la calle, destruyendo a la gente. Trata de desviar el tema. Ella es parte de la ley del aborto en Chile. De matar a un inocente. Si quiere que vayamos a ese tipo de discusiones, yo voy. No tengo ningún problema”, dijo.