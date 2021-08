Dos jóvenes mueren arrollados por el mismo tren que mató tres semanas antes a su hermano

Dos jóvenes mueren atropellados por un tren, mientras conmemoraban a su hermano, quien falleció arrollado en las mismas vías.

El hecho ocurrió en Carolina del Norte, Estados Unidos, cuando las dos víctimas estaban ebrias y no habrían escuchado el sonido del tren.

Pablo Tiquiram Us, de 29 años, y Chilambalam Tiquiram Us, de 20, fueron al cruce ferroviario en la ciudad de Charlotte alrededor de las 5 de la mañana del martes, para recordar a su hermano Baltazar Tiquiram Us, de 27 años, quien había muerto allí cuando su camioneta fue atropellada por un tren una semana antes.

La policía dijo que el operador del tren detuvo el vehículo inmediatamente, pero los hermanos guatemaltecos, habrían sucumbido a sus heridas casi inmediatamente.

Específicamente, el sargento Adam Jones explicó que los dos jóvenes estaban llevando a cabo una ceremonia en el lugar donde murió su hermano cuando fueron impactados por el tren.

