Profesores del Colegio Trewhela’s mantienen su huelga tras no llegar a un acuerdo con sostenedor del establecimiento

Por segundo día consecutivo los trabajadores del Colegio Trewhela’s, en sus sedes de Chicureo y Providencia, mantienen su huelga legal debido a la imposibilidad de concretar un acuerdo con el sostenedor del establecimiento.

En el marco de la negociación colectiva de este año entre el sindicato de profesores del colegio y su empleador es que los profesores del recinto educacional hicieron uso de su derecho legal a huelga indefinida al no conseguir llegar a un acuerdo con la cúpula de institución para mantener sus beneficios de 2019.

Pese a que los trabajadores han tenido varias reuniones con los sostenedores, sostienen que en ninguna de ellas los dueños del colegio se han mostrado favorables a sus propuestas.

Ya el año pasado, en medio de la pandemia de coronavirus, los profesores de ambos establecimientos habían cedido en sus aspiraciones como una forma de apoyar al colegio, entregando un aporte económico que alcanzaba a cerca de los 600 millones de pesos por dos de las tres gratificaciones que correspondían a los profesionales, cifra muy superior a la ofrecida este año como bono de término de conflicto por parte del establecimiento.

“Esto parte debido a una negociación fallida, donde no se pudo llegar a acuerdo y principalmente con objeciones de legalidad en la Inspección del Trabajo por la parte sindical debido a que la empresa no respetó el piso negociador. Eso quiere decir, que no respetó derechos ni beneficios o derechos adquiridos de los trabajadores”, reconoció la presidenta del sindicato, Elizabeth Martin.

“La Inspección del Trabajo nos dio la razón a los trabajadores del sindicato y la parte empleadora puso un recurso de reposición para que la Inspección del Trabajo cambiara de opinión y eso no sucedió, porque por segunda vez nos dieron la razón a los trabajadores”, expuso la dirigente, que agregó que en la mediación solicitada por el empleador, ellos volvieron a ofrecer una resolución del conflicto por debajo del piso mínimo de negociación.

Los motivos de la huelga en el Colegio Trewhela’s

Por ello, y considerando que hasta el día de hoy el sostenedor no se ha mostrado llano en llegar a un acercamiento respecto de los beneficios de los profesores es que la decisión de mantener la huelga se mantiene inalterable hasta nuevo aviso.

El conflicto laboral, pese a que deja sin clases a los alumnos de ambos establecimientos, ha contado con el apoyo de los padres y apoderados de los estudiantes, quienes se han presentado en los establecimientos para darles sus muestras de comprensión a los educadores.

“Para nosotros fue una decisión muy compleja el comenzar esta huelga legal, ya que sabemos que a los niños, niñas, estudiantes en general, les ha tocado muy duro con esto de la pandemia y recién estábamos retomando lo que son las clases de carácter presencial en un modo híbrido”, señaló Martin, quien de todos modos reconoce y agradece el apoyo de los apoderados y estudiantes del recinto.

“Nos costó mucho llegar a esto y estamos muy apenados de haber llegado a esto, precisamente porque entendemos que para los estudiantes en general, de todos los niveles del colegio, es un tema el no estar en clases. Pero también hemos sabido transmitirles que el tema del cumplimiento de la ley es algo importante en la formación de los futuros estudiantes. Ese mensaje ha hecho que distintos apoderados y estudiantes se hayan movilizado con nosotros”, enfatizó.