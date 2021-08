Niña símbolo de la Teletón critica a Malucha Pinto por querer cerrar la institución: “Sacan plata de mi bolsillo para que baile la ronda de San Miguel”

Valeria Arias, exniña símbolo de la Teletón en 1979, salió este miércoles a defender la obra solidaria luego de las críticas que esta semana hizo la actriz y constituyente, Malucha Pinto, quien aseguró que “hoy estamos en un escenario completamente distinto y creo que la Teletón no debe ser un espacio que tengamos que seguir propiciando”.

La relacionadora pública de 46 años, que por una década trabajó como voluntaria de la Teletón y que muy pequeña ingresó al centro de rehabilitación luego de perder sus dos piernas en un accidente incendiario, defendió la labor realizada por la fundación en sus más de 40 años de existencia y lanzó duras críticas hacia la convencional.

La defensa de Arias a la Teletón

“Mi nombre es Valeria Arias. Quiero contarles que yo fui paciente de la Teletón y me atendí desde que, aproximadamente, tenía un año y medio, hasta que ya fui adulto, por una amputación de ambos pies”, inició Arias en un video que publicó en su cuenta de Twitter, en los que detalló el funcionamiento de la institución en el tratamiento de menores con discapacidad versus lo que el Estado le provee a los discapacitados en Chile.

“Ellos me dieron mis prótesis cada tres años y quiero contarles la realidad de lo que es el Estado. Actualmente, siendo adulto, uno se demora postulando al Senadis (Servicio Nacional de la Discapacidad) ocho años en obtener su par de prótesis. Eso quiere decir que uno se arrastra en su silla de ruedas por ocho años. Además, si no trabajas y eres adulto mayor, te condenan ahí”, remarcó Arias.

“Por eso es importante la Teletón, porque la sociedad civil se organiza en un acto de libertad, donde cada persona saca de su bolsillo, porque quiere darle una clínica privada, de una atención de lujo como la clínica Las Condes, a la Teletón”, afirmó Valeria, quien mostró su indignación con la postura de la actriz y constituyente.

“Además de eso, el Estado a mí me saca plata de mi bolsillo para que la constituyente Malucha Pinto esté bailando la ronda de San Miguel. Me duele, porque es mi platita y me cuesta ganármela. Y he trabajado toda mi vida, yo no quiero que desaparezca la Teletón, porque la Teletón le da dignidad a la infancia de los niños en Chile”, cerró.