Arturo Zúñiga trató a convencional de “comunista” que se llena “bolsillos de plata”

Arturo Zúñiga, el convencional UDI del distrito 9, cuestionó este jueves 12 a su colega Marcos Barraza. Todo surgió porque Barraza, del distrito 13, militante comunista y exministro durante el Gobierno de Bachelet, denunció que Zúñiga se ausentó ayer de la comisión de ética y pretendía que no votaran en su ausencia. Ante dicha afirmación el exsubsecretario de Mañalich lo trató de “comunista”, que llegó a la Convención a llenarse “los bolsillos de plata”.

Todo ocurrió al final de la sesión plenaria de este jueves. Jaime Bassa le dio la palabra primero a Barraza. Él es uno de los dos coordinadores que tiene en la comisión de ética. Y en esa calidad dijo que Zúñiga planteó que la reunión se encontraba fuera del regla. “Porque la sesión no se convocó con 24 horas de anticipación, sino sólo con 22 horas de anticipación”, dijo Barraza.

Ante la mirada de Arturo Zúñiga, el convencional Barraza añadió que el tema se resolvió “básicamente porque se argumentó que las normas establecen un cronograma. En consecuencia todos estaban notificados”. Y en su parte más dura dijo que “la intención es obstruir y dejar fuera de reglamento la votación que se estaba realizado. Si no establecemos desde el pleno la ampliación de plazo de las comisiones, mañana los constituyentes de derecha podrían objetar la legitimidad jurídica, incluso ante la Corte Suprema”, dijo.

Después de que Bassa le dio la palabra al convencional de derecha Luciano Silva, fue el turno de Arturo Zúñiga. Este no se guardó nada. “En relación a lo que dijo el señor Barraza, de obstruir. Yo quiero comentarle al señor Barraza, por si no lo sabe y se lo puede preguntar a la coordinadora María Luisa Quinteros. Ella sabe perfectamente la razón por la cual no asistí”, dijo.

Arturo Zúñiga atropella

El convencional de la UDI insistió que su ausencia se debió a la misma razón de hace un par de semanas. “Es una razón médica. De mi hijo de seis años. No es una obstrucción política. Lo que usted hace, señor Barraza, es un acto de mala fe. Es una pequeñez política. Una mezquindad. Un acto de poca cosa”, acusó el ingeniero comercial de la Universidad Católica.

A eso añadió que “no me extraña. Porque usted es comunista. Lo único que usted quiere es empobrecer a la ciudadanía. Acá lo está haciendo, llenándose los bolsillos de plata con las asignaciones. Le pido por favor que se retracte”, concluyó Arturo Zúñiga mientras en el hemiciclo de la Convención se oían todo tipo de acusaciones.

Luego, ya cerrando la sesión, el vicepresidente Jaime Bassa dijo que “no podemos descalificarnos de esa manera. En términos personales. Hay un mínimo de respeto en los espacios de trabajo, en especial este que es de la voluntad popular”.