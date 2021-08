Cristián Cuevas y primarias en la Lista del Pueblo: “Me parece poco serio… eso nunca estuvo sobre la mesa”

La polémica no se aleja de la Lista del Pueblo. Esta tarde comunicaron sobre el proceso de primarias que realizarán con miras a definir la candidatura presidencial del bloque, pero rápidamente, quien ya había sido elegido para disputar esa carrera, Cristián Cuevas, salió a reprochar el proceso.

En conversación con Publimetro, el exsindicalista aseveró que dicho proceso no corresponde. “Me parece poco serio que se cambien las reglas del juego, eso nunca estuvo sobre la mesa”, aseveró.

“La Lista del Pueblo, su coordinador político unido, se contactó conmigo para invitarme a ser su candidato presidencial. Yo accedí después de algunos intercambios con mi entorno, luego se elige mi candidatura el día martes de la semana pasada, y el jueves es ratificada. El viernes hubo una asamblea nacional donde, por unanimidad, se me designa como candidato de la Lista del Pueblo y hay un comunicado que ellos mismo construyeron y que fue difundido el lunes”, relata, al dar cuenta del proceso donde a él se le había “seleccionado”.

En la misma línea, hizo presente que “todos estaban emocionados con que yo representara a la Lista del Pueblo. Desconozco el viraje de esa situación, pero yo voy a seguir en el desafío, y espero que se incorporen a esta candidatura que sin duda va a tener una energía y una fuerza transformadora”.

“Las reglas del juego no las cambié yo. Me quedo con lo que he trabajamos hasta el domingo y desconozco por qué cambiaron las reglas. Además, las propuestas que ellos hacen, nunca fueron parte de la discusión que hicieron. Malamente podría participar en una cuestión que nunca me dijeron. Hay que ser serios, coherentes y responsables con el país. Esto no es un juego de tronos”, recalcó.