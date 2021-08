“Sufrió mucho”: muere enfermero que fue linchado por vecinos tras contagiarse de covid

Hace un año atrás se dio a conocer el caso de Daniel Porro, un enfermero de la ciudad argentina de Neuquén que fue linchado por sus vecinos tras contagiarse de covid.

Tras dar positivo por coronavirus, el trabajador fue trasladado hacia un hospital donde hizo aislamiento, recibiendo el alta tras dar negativo en un hisopado.

Sin embargo, pese a que ya se había recuperado, el hombre fue golpeado por sus vecinos, quienes además le robaron su vehículo y le incendiaron su casa, consignó Clarín.

“Me golpearon por todos lados entre varias personas y todavía no me recupero. Perdí el conocimiento y quedé en el hospital. Me llevaron el auto, directamente me lo robaron y una vez que estaba en el hospital me prendieron fuego adentro de mi casa”, relató en dicha oportunidad.

Hace unos días en tanto, el enfermero murió de un paro cardiaco. El padre de Porro señaló a La Mañana de Neuquén que su hijo “nunca se pudo recuperar de aquel rechazo social”.

“En realidad, desde aquel día, no pudo volver a dormir bien. Trabajaba durante el día y a la noche se acostaba pero no podía conciliar el sueño. Sufrió mucho e iba a laburar casi sin dormir”, expresó.

Sobre lo que vivió su hijo tras contagiarse, su padre Miguel recordó que fueron “días duros”, los que se acrecentaron cuando despidieron a Porro de su trabajo.

Finalmente, señaló respecto al enfermero que “nos queda mantenerlo en el recuerdo, siempre de la mejor manera”.