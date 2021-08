Exguía del Parque Safari de Rancagua confiesa grave accidente: león le mordió el dedo y lo hicieron pasar por ataque de perro

Una exguía del Parque Safari de Rancagua, reveló un grave accidente que sufrió en el recinto en septiembre del 2018, que se suma a lo ocurrido el viernes pasado, cuando un tigre mató a una trabajadora del lugar.

En la actualidad, el parque no puede funcionar, hasta que demuestre que tiene todas las condiciones de seguridad para los trabajadores y visitantes, según determinó la seremi del Trabajo de O’Higgins.

Fernanda González contó a Chilevisión, que fue mordida por un león del zoológico. “Nos hacían alimentar a los leones y nos hacían ponernos guantes de látex para darles alimentos”, dijo la mujer.

En ese contexto, un león le mordió el dedo anular: “Me lo mordía. No podía soltarlo. La gente se desesperó y yo trataba de mantener la calma”, dijo.

González relató que en el parque le preguntaron “si yo quería ir a mutual o a la clínica. Yo en ese estado de shock lo único que quería era que me vieran el dedo, así que me llevaron a la clínica y el que me llevó dijo que me había mordido un perro”.

Luego de ocurrido este hecho, la guía dejó de trabajar en el Parque Safari.