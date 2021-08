El cuarto retiro de las AFP en “modo presidenciable”

La discusión del cuarto retiro de las AFP es un asunto que, sin duda, mantiene expectante a la ciudadanía. Y, por cierto, también a autoridades y analistas, que tienen visiones a veces bastante opuestas sobre sus implicancias.

Pero opiniones más, opiniones menos, se espera que el debate se dé de forma ágil, pues como informó el presidente de la Comisión donde se discute, la de Constitución, estarían votando el miércoles 1 de septiembre.

Además, si todo se da de la manera en que se ha definido hasta ahora, que es discutir en conjunto los proyectos de un nuevo retiro del 10% y los que suponen el retiro de la totalidad de los fondos, el trámite podría ser aún más expedito.

Por lo mismo, las cartas presidenciales de los diferentes sectores han debido volver a plantear cuál es su postura frente a la medida, pues entienden que no es menor que les toque, eventualmente, hacer frente a la “debacle” que vaticinan economistas que reprochan que una vez más el Congreso busque dar luz verde a una norma como esta. Más aun si se llegara a aprobar un retiro del 100%, porque eso supondría comenzar un nuevo sistema o modificar el actual con saldos cero en las cuentas de los cotizantes.

En línea con eso, ningún aspirante a La Moneda se muestra a favor de sacar la totalidad de los fondos.

Paula Narváez

Para la abanderada del PS, PPD y Nuevo Trato, la crisis se debe dejar de financiar con los ahorros de los chilenos. Por eso, se muestra en contra de cualquier nuevo retiro.

“Creo que es reforzar una política pública que fue la que estuvo disponible como reacción a la inacción del Gobierno en un momento en que tenía que entregarle seguridad a las familias desde el punto de vista económico, al mismo tiempo que les estaba pidiendo que se quedaran en sus casas. Fue un error del Gobierno y se reaccionó con la política pública disponible, lamentable, pero no podemos continuar dilapidando los fondos de los trabajadores”, apuntó.

Yasna Provoste

Antes de definir si aprobará o no otro retiro, la abanderada de la DC afirmó que estudiará los alcances de la ampliación del IFE. Eso sí, le cierra la puerta a un retiro del 100%.

“Yo ya voté a favor los tres retiros anteriores, porque no había otra solución ante la inoperancia del gobierno. Ahora tenemos que revisar si los anuncios que hace el gobierno son reales y si realmente se extiende el IFE como lo planteamos en los mínimos comunes. Yo he dicho que los retiros no son una política pública adecuada, porque implica que las familias deben solucionar la crisis con sus propios ahorros. Además hoy ya tenemos 4 millones de personas que no tienen nada que retirar. Por lo tanto, el mecanismo adecuado son las ayudas sociales. Nuestro camino ideal es que el IFE se extienda, sin trampas y sin letra chica”, sostuvo.

Al mismo tiempo, agregó: “El retiro del 100% es un invento de la derecha que nada tiene que ver con apoyar a las familias. Es su fórmula para meter presión al sistema y terminar protegiendo a las AFP, porque ellos saben que un retiro del 100% lo que haría es imposibilitar la implementación de un nuevo sistema de pensiones, solidario y con aportes del Estado. Yo no caeré en esa trampa que es un demostración del populismo que existe en nuestro país. Es una forma de encubrir su verdadero objetivo, que es que las AFP sigan existiendo. Nosotros creemos que hay que terminar con las AFP”.

Gabriel Boric

Si bien inicialmente la carta presidencial de Apruebo Dignidad se había mostrado en contra de un nuevo retiro, con el inicio de la discusión en la Comisión de Constitución dio cuenta de un cambio de opinión. Está disponible para evaluar un cuarto 10%.

“Lo hemos conversado como bancada, tanto del Frente Amplio, el PC, la Federación Regionalista y como Apruebo Dignidad, y estamos abiertos para buscar cuál es la mejor fórmula de complementariedad (al IFE)”, indicó.

Cristián Cuevas

Por ahora, el independiente que está en camino para reunir las firmas, sostuvo que apoya un cuarto 10%.

“Espero que la Cámara entienda la necesidad y la urgencia de poder acceder a este retiro. Si no fuera por estos, y por los ahorros de la AFC, la situación sería mucho más catastrófica, porque es lo que ha permitido mitigar las necesidades de la gente. Lo del 100% no lo hemos discutido, vamos a esperar los debates que se den. Sí creemos que hay que avanzar en un sistema de reparto”, dijo.

José Antonio Kast

El líder del Partido Republicanos se opone a cualquier tipo de retiro, ya sea de un nuevo 10% o del 100%.

“Nosotros jamás vamos a apoyar ningún proyecto que vaya en perjuicio de los trabajadores y eso, precisamente, es lo que ocurre con los retiros de pensiones que han destruido los ahorros de millones de chilenos. Estuvimos en contra de cada uno de los retiros y lo seguiremos estando, porque no corresponde que la crisis la paguen los trabajadores”, aseveró.

Carlos Maldonado

Para el timonel del Partido Radical, lo correcto sería avanzar sólo en un nuevo 10%.

“En pandemia todas las formas de ayuda a las familias son válidas. Tanto el IFE como el 4º retiro son opciones de alivio. No descarto ninguna. Un desafío diferente es cómo construir un nuevo sistema de pensiones para garantizar que cada chileno se pueda jubilar con montos dignos y para eso la sociedad en su conjunto, a través del Estado, tendrá que hacer un esfuerzo solidario importante”, afirmó.

Sebastián Sichel

Según el candidato de Chile Vamos a La Moneda, la respuesta a la necedidad de miles de familias se ha subsanado con la ampliación del IFE. Por lo mismo, recalca que un nuevo retiro es improcedente.

”Es una mala decisión. Me encantarían que tuvieran la misma prioridad que ponen en los retiros en la reforma previsional. Acá lo que necesitamos es aumentar la protección social. Ojalá los parlamentarios se dediquen a ver cómo fortalecemos las pensiones”, advirtió.