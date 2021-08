Tía Pikachu anunció que le hará un “paralé” a la Lista del Pueblo

La Tía Pikachu, la constituyente Giovanna Grandón, dijo este viernes 13 que le hará un “paralé” a la Lista del Pueblo. Se refiere a la plataforma donde ella resultó electa para la Convención Constitucional. La representante añadió que votó en la reunión donde se escogió a Cristián Cuevas como el candidato para las presidenciales, pero que no sabe qué pasó después.

En declaraciones a La Segunda, Grandón dijo que “yo entré especialmente a votar y que después hayan hecho lo otro, no entiendo. No estuvo en las otras asambleas para saber qué pasó. Por el momento voy a hacer un ‘paralé’, con la Lista del Pueblo, porque estoy abocada a la Convención Constitucional”, explicó Tía Pikachu.

Y detalló que con eso quiere decir que “no es salirse, pero es concentrarse totalmente en la Constituyente. Tenemos que empezar a hacer trabajo territorial, vínculo con las personas. Con la LDP, por el momento, no es que me salga. Pero no voy a participar de las asambleas ni de las votaciones”, describió Giovanna Grandón.

Además, explicó que ella nunca supo que luego habría otros tres precandidatos a la Presidencia. Lo supo “cuando me mandan un pantallazo del video”. “Yo no sé qué pasó en la interna y en las asambleas. Porque aquí no es que se le pida la opinión sólo a una persona, sino que todos los que entran a la asamblea tienen que dar su opinión”, dijo.