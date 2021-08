Exministra de la Mujer asume como vocera de la campaña de José Antonio Kast

La exministra de la Mujer y Equidad de Género, Macarena Santelices asumió como vocera de la campaña presidencial de José Antonio Kast, abanderado del Partido Republicano.

Así lo afirmó la otrora secretaria de Estado a El Mercurio de Valparaíso: “Hoy partí como vocera, tengo una claridad absoluta de que mi tema es el dejar siempre huella. Hoy Chile está en un minuto crucial, donde se necesita que las personas se atrevan”.

“Hay muchas personas que no se atreven a decir nada por las ‘funas’ que se hacen a todo el que piensa distinto. La ‘funa’ al almirante Arancibia, la ‘funa’ a Marcela Cubillos, a la Tere Marinovic, solo por dar ejemplos. El otro día puse un tuit sobre esto mismo y tengo más de 550 retuit en dos, tres días, entonces no podemos seguir así, con miedo”, añadió la exalcaldesa de Olmué.

Además, Santelices aseguró desde Chile Vamos le habían ofrecido un cupo para que postule como diputada: “Tanto la UDI como con RN sé que entienden 100% mi postura. Les deseo lo mejor, pero creo que hoy hay una situación extremadamente delicada en el país y hay muchas otras personas que pueden representar de manera perfecta los intereses de la Quinta Costa y Cordillera y que dan su vida por tener esa posibilidad”.

“El 100% de mi decisión es porque aporto mucho más en una campaña que tiene que ver con Chile, con mi país, para que las personas se atrevan con fuerza a defender las ideas que hoy están tambaleando en la democracia”, añadió.

Finalmente, Santelices fue consultada si no se sintió apoyada por la UDI en su salida del Ministerio de la Mujer, cargó al que renunció apenas un mes tras ser designada.

“Lo que me pasó a mí es lo que ha hecho de manera sistemática la derecha y es lo que no hace José Antonio Kast. Él siempre ha dicho que todo el que ha tenido algún grado de culpabilidad tiene que ser juzgado por tribunales y lo mismo que le ocurrió al almirante Arancibia es lo que me pasó a mí. Hace mucho tiempo valoro a Kast, no hay algo contra ningún candidato, tengo una sana amistad con Sebastián Sichel, fuimos ministros juntos, pero hoy el futuro de Chile está en juego y si no lo defendemos con fuerza estamos entregando en bandeja al país a la izquierda extrema”, explicó.