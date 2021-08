Caso PDI Vivanco: Joven imputado revela inéditos detalles tras ser liberado

El caso de la subcomisaria de la PDI Valeria Vivanco sigue sorprendiendo. Si bien inicialmente los principales sospechosos de haberle disparado eran dos civiles, uno menor de edad, ya se ha reconocido que la bala que le quitó la vida fue percutada por uno funcionario policial.

Producto de las pericias realizadas, Miguel Alejandro Caniupán (19) pudo quedar en libertad y tras ello, contó detalles inéditos en entrevista con CNN/CHV.

“Le dije, tú no vas a poder dormir tranquilo con tu conciencia, que tú mataste a tu compañera. Acuérdate de mí, que yo voy a estar preso y yo sí voy a poder dormir tranquilo con mi conciencia de que yo no la maté”, relató, recordando el momento en que fue acusado de los hechos.

Asimismo, aseveró: “Ellos dicen que nosotros íbamos en persecución con ellos, en ningún momento pasó eso. No se identificaron como policías y nosotros en ningún momento andábamos con un arma de fuego, no tenía pólvora en mi cuerpo”.

Eso sí, descartó tener nombres para apuntar: “Yo no podría decirte, porque yo no lo vi. No puedo echarle la culpa a una persona que yo no vi, pero si te puedo re-confirmar, que en el momento nosotros no andábamos trayendo ninguna pistola”.

Si bien Caniupán ya fue liberado, sigue siendo indagado por la Fiscalía.