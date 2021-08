Se confirma: Camila Vallejo no irá a la reelección y dirá adiós al Congreso

La jornada de este domingo en clave para las definiciones electorales en Apruebo Dignidad. Por estos días discuten sobre las listas parlamentarias y las candidaturas que se presentarán en la elección de noviembre. Y ya se confirmó que una de las grandes ausentes será Camila Vallejo.

La diputada, como confirmaron fuentes de la tienda, declinó ir a la reelección, “por razones personales”, por lo que al fin de este periodo dirá adiós al Congreso.

La parlamentaria lo había adelantado. Sin embargo, desde su partido intentaron convencerla, dado el liderazgo que alcanzó, pero los esfuerzos no fueron suficientes.

“Lo he hablado con el partido. Dos periodos es suficiente y eso no implica dejar de hacer política o dejar de luchar, sino que hay que hacerlo desde otra trinchera, abrirme a otras posibilidades. Hace bien salir de este claustro que es el Congreso y mirar desde una perspectiva más amplia. Me gustaría explorar otros ámbitos, como ejercer desde la geografía y contribuir a la política. Me gusta el tema de la infancia y de la educación”, adelantaba Vallejo en 2018.