Prostíbulos en Temuco: PDI cierra cuatro inmuebles que funcionaban con ese fin

La Policía de Investigaciones logró intervenir cuatro inmuebles que funcionaban como prostíbulos en la comuna de Temuco, región de La Araucanía. Esto, en medio de una fiscalización desarrollada en las calles Chacay, Rayén, Las Heras y Phillipi, donde existían denuncias por comercio sexual y venta ilegal de alcohol.

El subprefecto Marco Jalife, jefe del Departamento de Migraciones y Policía Internacional, explicó que se encontró a 8 personas, entre hombres y mujeres, todos extranjeros con situación irregular en el país. Estos sujetos ejercían el comercio sexual en estos prostíbulos.

Respecto a su situación irregular, el oficial indicó que de los fiscalizados, cinco infringían el Artículo 69 de la Ley de Extranjería (Ingreso clandestino), dos quebrantaban el artículo 71 de la misma normativa, relacionada al vencimiento de visa, y uno incumplía el Artículo 82 relativo al abandono de firmas.

Por otro lado, el seremi de Salud subrogante, Alex Olivares, señaló que se iniciaron dos sumarios sanitarios a los dueños de los inmuebles. “Se iniciaron dos sumarios sanitarios por incumplimiento del decreto supremo 194 sobre reglamento de hoteles y similares”, detalló.

Olivares advirtió que “en dos direcciones no hubo resultados ya que no se encontró actividad en aquellos domicilios y en dos de las direcciones se realizarán sumarios por oficios ya que, si bien es cierto que existía actividad de comercio sexual en el lugar, no estaban los representantes o dueños del lugar”.

Todos los involucrados fueron denunciados a la Gobernación Regional de La Araucanía. Además, quedaron sujetos a control de firma en dependencias de la PDI. Se encuentran a la espera de la resolución definitiva respecto de cada situación particular.