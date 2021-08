Sichel emplazó a Boric por cuarto retiro: “Ha cambiado de posición en 3 semanas”

El candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Sichel, volvió a reiterar su rechazo al proyecto de cuarto retiro de los fondos previsionales que se está tramitando en el Congreso. Además, aprovechó de deslizar una crítica a su contendor de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric.

En entrevista con el programa Mesa Central de Canal 13, el exministro advirtió que “es increíble como del primer retiro prometían que ahora sí se iba a aprobar la reforma de pensiones, que esto era urgente. Vamos a ir al cuarto y no se ha avanzado un centímetro en la reforma de pensiones”.

Respecto a los parlamentarios que apoyan la iniciativa, Sichel criticó que “ojalá en épocas electorales discutan más de las reformas de fondo como la reforma de pensiones y no lo que quiere satisfacer a su elector para ganar la elección de corto plazo”.

“Lo que esperan los chilenos son lideres, no esperan a aquellos que están haciendo lo que está de moda en las redes sociales (…). No me imagino ningún parlamentario responsable que no apruebe una reforma de pensiones hoy día y esté más preocupado del retiro”, sentenció.

En esa línea apuntó contra Boric, a quien se enfrentará en las elecciones presidenciales del 21 de noviembre: “El cambio de posiciones de Gabriel Boric en esta semana ha sido increíble, yo vi que Paula Narváez se opuso a este cuarto retiro, espero que sus parlamentarios digan lo que ella dijo porque lo dijo públicamente. Gabriel Boric, que ha ido dándose vueltas en las posiciones, veamos si va a ejercer liderazgo o si va a estar otra vez buscando el aplauso fácil para ganar una elección”.

“Gabriel Boric ha ido cambiando la posición en tres semanas increíblemente a medida que se acerca la elección, entonces la consistencia también tiene que ver con decir y defender lo que crees y no solo lo que va el pulso de la red social en el día a día”, añadió.

PROYECTO DOMINGA E INDULTO

Por otro lado, Sichel se refirió a la reciente aprobación que la Comisión Ambiental de Coquimbo le entregó al proyecto Dominga, incursión minero-portuaria en la comuna de La Higuera que incluye una instalación donde se encuentra la Reserva de Pingüinos de Humboldt.

“El proyecto no debe seguir avanzando si no resuelva la afectación que comete en el borde costero. Allí hay un problema grave”, indicó el ex presidente del BancoEstado.

Respecto a los puertos, Sichel pidió “que lo resuelvan ojalá primero privados, pero que la institucionalidad del Estado no lo deje avanzar”, haciendo un llamado a “despolitizar la evaluación ambiental. Me molesta que algunos se conviertan en pequeños dictadores”.

Además, el aspirante a La Moneda comentó el proyecto de indulto a los presos políticos del estallido social: “Yo creo que es injusto lanzar bombas molotov a carabineros y creo que esas personas tienen que ser procesadas y también creo que es injusto que alguien abuse de los DD.HH, y tiene que ser condenado y procesado”.

JOSE ANTONIO KAST

Finalmente, el abanderado oficialista se refirió a la candidatura de José Antonio Kast y a la aún latente posibilidad de llevar una lista parlamentaria conjunta con el Partido Republicano.

“Es lo más inconsistente de la Tierra querer ser candidato presidencial, y tener una lista parlamentaria mezclada con el de al lado porque, ¿hay un programa distinto a nosotros o no?, sino participe en la primaria, compita, pero si eres lo mismo y distinto en otros espacios otra vez los ciudadanos nos van a castigar por falta de consistencia”, indicó.

“Es seguir abriendo la puerta a la polarización y la contradicción porque no nos van a creer, cómo mañana yo voy a estar en Cochamó haciendo campaña y diciendo que hay dos candidatos presidenciales, que tenemos dos programas distintos, que pensamos distinto, pero tenemos parlamentarios comunes que se sacan la foto juntos, ni siquiera es coherente ni consistente, no me cuadra”, agregó.

“Creo que (J.A.K) polariza, 100%, si lo ha dicho abiertamente, él quiere ser un candidato de derecha, que represente a la derecha, yo quiero una coalición que empiece en la derecha, sin ningún complejo, pero que crezca a miles de chilenos independientes de centro”, concluyó.

Otras noticias:

Detienen a sujeto que insultó a personal del aeropuerto: “Ojalá que te dé cáncer, a tu hijo y a tu familia”