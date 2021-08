Cadem: Boric obtiene leve ventaja sobre Sichel y Provoste iguala con Kast en tercer lugar

Este lunes se dio a conocer los resultados de una nueva encuesta Plaza Pública Cadem.

Ante la consulta, “si las elecciones presidenciales fueran el próximo domingo, ¿Por cuál de los siguientes candidatos votaría usted?”, en primer lugar quedó el postulante de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric.

El diputado figura con un 24%, superando levemente a la carta de Chile Vamos Sebastián Sichel, quien aparece con un 22%.

En tercer lugar en tanto igualan la senadora DC Yasna Provoste y el líder del Partido Republicano José Antonio Kast, ambos con un 9%.

Más atrás figuran Paula Narváez (2%), Cristián Cuevas (2%) y Carlos Maldonado (1%), acorde a Cadem.

Finalmente, un 29% afirma que no votará por ninguno de los candidatos, o bien no sabe si sufragará o no responde. Y un 2% dice que votará por otro postulante.

Cadem

En cuanto a expectativas presidenciales, ante la consulta “Independiente de su preferencia, ¿Quién cree Ud. que será el próximo presidente de Chile?”, un 30% cree que el futuro mandatario será Sebastián Sichel.

El exministro aparece en primer lugar, siendo secundado por Gabriel Boric con un 27%.

Tercera figura Yasna Provoste con un 15%, superando a José Antonio Kast quien se posiciona cuarto con un 4%.