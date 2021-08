Cráneo encontrado mientras hacían piscina en una casa en Quillota

Un cráneo, presumiblemente de una mujer, encontraron los trabajadores que hacían una excavación en el jardín de una casa. La residencia se ubica en el sector La Palma, de la comuna de Quillota, y la excavación correspondía a obras para hacer una piscina. El cráneo estaba a un metro y 20 centímetros de profundidad.

Según El Observador, el hallazgo ocurrió este lunes 16. Los trabajadores avisaron a la PDI. La policía transmitió la información al Museo Histórico y Arqueológico de Quillota. Es frecuente el hallazgo de restos arqueológicos en la zona de pueblos ya desaparecidos (Arcaico, Bato, Llolleo, Aconcagua, Diaguita, Inca, por ejemplo). Este es el hallazgo 77.

Aparte de determinar que el esqueleto es de un adulto joven, presumiblemente una mujer, no es posible establecer su cultura. No se encontraron cerámicas para sacar mayores conclusiones. La familia decidió no construir la piscina ahora ni a futuro y esperan a la brevedad poder volver a tapar la excavación, para garantizar el descanso y la tranquilidad de todos.

Las autoridades levantaron los restos ante la inminente lluvia en la zona central. Esto a fin de prevenir mayores daños. Igualmente, se invitó a la familia propietaria a visitar el museo para participar en una charla técnica y educativa. También hay gestiones con la Asociación de Pueblos Originarios para realizar una rogativa en el lugar.