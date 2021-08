Médico detenido en aeropuerto por graves insultos en aeropuerto: “No me acuerdo de nada”

Durante este fin de semana un médico fue detenido por agredir verbalmente a funcionarios de la aerolínea Avianca, con insultos de alto contenido homofóbico y discriminador.

El personal no le permitió abordar el vuelo debido a que se encontraba en estado de ebriedad, ante lo cual el sujeto, comenzó a gritarles todo tipo de insultos.

En conversación con CHV, Jaime García indicó que “yo cuando vi los videos que son denigrantes, yo no me acuerdo de haber ejecutado esas palabras”.

Indignante! El comportamiento del doctor médico nutriólogo atacando a los trabajadores que no lo dejaron subir al avión por su estado de ebriedad. pic.twitter.com/Xir1XsD9NB — Camilo González (@cmilogonzalezcl) August 15, 2021

“No me acuerdo cuando la gente de la PDI me agarró entre cinco y me rompieron las manos, sólo me acuerdo de haber despertado en un calabozo inmundo , botado en el suelo sin entender lo que pasaba”, dijo.

Por otro lado, precisa que cuando llegó al aeropuerto tomó una bebida en el local, y que le faltaban 500 dólares, dando a entender que fue drogado.

“Siento una vergüenza profunda, con estos trabajadores esforzados, les pido disculpas desde lo más profundo de mi corazón”, sentenció.

Los insultos a los trabajadores de Avianca

El hombre vociferaba en el aeropuerto a los trabajadores de Avianca: “Eres una pobre hue…lesbiana, imbécil, comunista cu…” y “guatona cu…”.

“Ojalá que te dé cáncer, a tu hijo y a tu familia“, fue lo último que les gritó a los trabajadores, que optaron por hacer caso omiso a los insultos.

En ese momento personal de la PDI detuvo al individuo, quien se resistió en todo momento.