Boric admite que cambió de opinión: “Los retiros tienen que parar”

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, admitió un cambio de opinión respecto a su postura frente a un cuarto retiro del 10%.

En un principio el proyecto había sido criticado por el diputado de Convergencia Social. Sin embargo, esta mañana en conversación con Radio Infinita, Boric declaró que “ha existido una variación sobre la opinión que entregué en uno de los debates, y lo que pienso hoy”.

“Primero, yo no desconozco que hay una variación respecto a la opinión que entregué en uno de los debates televisivos respecto de lo que estoy pensando hoy día. Tratar de esconder eso a través de argucias argumentativas sería una tontera”, expresó.

El candidato agregó que “soy una persona que está permanentemente dispuesta a revisar en función de los debates que demos, cuáles son las posiciones y qué es lo mejor para el bien común”.

Aún así enfatizó en que “los retiros tienen que parar. Si se aprueba un cuarto retiro, no faltará quien presente un quinto retiro”.

“Uno de los compromisos que le he pedido a nuestra bancada, porque si se aprueba el cuarto retiro no me cabe ninguna duda que va a haber quienes al día siguiente presenten un quinto, es que de aquí en adelante, todas nuestras acciones parlamentarias tienen que ser capaces de proyectar también el futuro gobierno que vamos a tener y por lo tanto esto tiene que tener un paréntesis”.

Gabriel Boric además estimó que es necesario “buscar cómo compatibilizar la extensión del IFE, con un mecanismo donde se pueda permitir este retiro, donde no sea de la manera regresiva en la que se hicieron los anteriores”.