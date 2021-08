Jorge Arancibia fue recibido por adherentes en previa de comisión de DD.HH.

El excomandante en Jefe de la Armada y actual convencional constituyente, Jorge Arancibia (UDI), rompió el silencio respecto al polémico voto político de la comisión de Derechos Humanos del organismo constituyente, que rechazó la presencia del ex-jefe naval como parte de la instancia, por su participación como edecán naval del exdictador Augusto Pinochet.

Antes de hacer ingreso a las dependencias del exCongreso Nacional, Arancibia fue flanqueado por una manifestación de grupo de adherentes que, con banderas y cantando el himno nacional, fue a apoyar al almirante en retiro, quien fue recibido con muestras de afecto y abrazos en la previa de la comisión que sesionará a partir de las 16:30 horas.

Consultado por los medios, el exjefe naval sostuvo de manera escueta que “me he enfrentado a una actitud sectarista y excluyente, y eso no es aceptable por el bien de Chile. Eso tenemos que cambiarlo y a eso he venido”.

Asimismo, Arancibia rechazó de plano la acusación realizada por sus detractores en la convención, quienes sostienen que su presencia en la comisión puede afectar a las víctimas de la dictadura militar, principal argumento para sostener el voto político que ya fue rechazado también por la bancada de Vamos por Chile.

“¿Por qué les afectaría? Eso que dicen es de lo que se van a tener que retractar, porque yo no tengo nada que ver con el tema de las violaciones a los Derechos Humanos. Es más, he reconocido que existieron esas violaciones, y mi actitud ha sido de buscar soluciones cuando correspondió hacerlo”, declaró Arancibia, antes de ingresar al recinto.