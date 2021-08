Cristián Monckeberg: “La izquierda es mayoría y responsable de que la Convención salga adelante”

A casi un mes y medio de la instalación de la Convención, la evaluación de Cristián Monckeberg respecto del trabajo realizado es positiva.

El que se hayan instalado y comprendido que había que tener un reglamento aprobado a la brevedad, les permitió avanzar, a su juicio, ya a tierra derecha. Asimismo, valora que vayan derribando las desconfianzas.

“Señalé que nos ninguneaban, que parecía que teníamos lepra, pero con el paso de los días parece que nos hemos ido mejorando”, afirma.

¿Cuál es su valoración del trabajo que han realizado en la Convención?

Es positiva. Logramos instalarnos, con todo lo que eso significa, con las dificultades de la pandemia y también políticas. Eso fue un gran acierto y permitió ir avanzando rápido. Los constituyentes nos dimos cuenta que habría trabajar de manera urgente para tener un reglamento y sabemos que aproximadamente el 10 de septiembre va a estar despachado. Ya estamos en una suerte de tierra derecha.

Además, y aunque tenía una opinión distinta semanas atrás, hemos podido derribar desconfianzas. Señalé que nos ninguneaban, que parecía que teníamos lepra, pero con el paso de los días parece que nos hemos ido mejorando. Hemos ido logrando trabajo en equipo y ahí ayuda el trabajo en comisiones. También creo que fue importante la ceremonia de la Pawa.

Pese a eso, desde su sector hay quienes opinan que se ha hecho poco ¿Qué le parece?

Hay algunos que han insistido en que las cosas se podrían haber hecho mejor. Creo que lo óptimo es enemigo de lo bueno y, a mí juicio, se ha hecho todo lo necesario. Se han cometido errores, ha habido debates que ojalá se hubiesen dejado de lado, ha habido subidas de tono, pero no comparto la visión de que la Convención no está haciendo su trabajo. Podemos no compartir lo que se dice, pero a mi juicio se ha hecho el trabajo, las comisiones están trabajando, tenemos plazos para el reglamento. Esto está caminando y hay una organización.

A algunos se les acusa de obstaculizar el proceso ¿Cree que eso es así?

No. No veo que haya esa intención, además que para obstaculizar tendríamos que tener los votos y ni siquiera los votos tenemos para detener la marcha de la Convención. La izquierda es bien especial para instalar cosas que muchas veces no son reales. Se dice que nosotros no queremos que el proceso salga adelante, pero no tenemos los votos para hacerlo. No olvidar que la izquierda tiene la mayoría y es un gran responsable de que esto salga adelante de buena manera. Por primera vez, no tienen a quién echarle la culpa de los vetos, de la imposibilidad de avanzar, de que no tienen los votos, etc. Hoy sí los tienen.

¿Cree que Teresa Marinovic ha tenido un todo adecuado?

Cada uno tiene su estilo. No es el mío, pero es respetado. Pretender a estas etapa de la vida decirle a una persona actúe de tal o cual manera no me parece. Ella ha planteado sus puntos de vista que son súper legítimos. O cuando Marcela Cubillos interpela a la presidenta, creo que tenía razón. Son estilos.

¿Cómo es la convivencia entre los constituyentes de Chile Vamos? Se han visto divididos.

Acá no hay un partido único. Somos parte de una coalición donde compartimos ideas. Es absolutamente natural que existan miradas distintas respecto de cómo tiene que avanzar la Convención. Nosotros no andamos de besitos todos los días, ni de abrazos. A veces sí, a veces no tanto, pero no somos un sólo partido. Hay que desdramatizar esto de andar todos de la manito, los 37, porque no es real.

¿Qué le parece el veto a Jorge Arancibia?

Es absolutamente antidemocrático impedirle el ingreso a la comisión. Forma parte de una visión totalitaria, donde ‘o te gusta lo que yo pienso o te vas’. Creo que es absolutamente antidemocrático, matonezco. No lo comparto en lo más mínimo.

Dado el currículum del exalmirante ¿No considera que pudieron tomar una decisión mejor ustedes como bloque?

Si la presencia del almirante producía o no problemas no es argumento para haberle impedido formar parte de esa comisión. No comparto el argumento de porque podría haber producido roces no iba a poder, está en su legítimo derecho de sumarse ahí.

¿Y la polémica sobre eliminar República de Chile?

Me imagino que no están pensando en una monarquía o en un principado. Habría que empezar por buscar un Rey y una Reina y hay varios que a lo mejor se quieren poner la corona. Pero hay varias cosas que ya están establecidas, y una de ella es que se debe respetar el carácter de República del Estado de Chile y eso lo dice expresamente la convocatoria. Sólo el hecho de pensar eliminarlo vulnera la convocatoria a este proceso. Pero bueno, es una señal inequívoca de que se quiere refundar todo. Yo creo que menos gustitos y hagamos las cosas bien, hay que meterle cabeza.

¿Estaría a favor de un Estado Plurinacional?

Yo no tengo ningún problema en que lo debatamos. Si es un Estado Plurinacional que nos va a permitir el día de mañana que quien levante la bandera de un pueblo pueda dar un paso a la independencia, no estoy de acuerdo. Si es comprendida como un grupo de naciones que en distintas épocas fuimos poblando el país y conformando lo que se conoce como República de Chile, me parece razonable. Hay que ver bien qué se entiende con plurinacionalidad.

¿Ha entablado alguna relación con alguien que no lo esperaba? ¿Quién le ha sorprendido?

Para mí esto ha sido un positivo descubrimiento. Nunca había estado en nada parecido, en cuanto a discusión, debate político. Todo lo que estamos viviendo es muy distinto a lo que ocurría antes en nuestras instituciones, la relación es mucho más horizontal. Y sinceramente, me ha llamado la atención el Pelao Vade. No me ha tocado trabajar con él, pero sí conocerlo, conversar, intercambiar palabras y me ha llamado la atención porque seguramente él, a lo mejor, pudo haber tenido una opinión de nosotros tan distinta como la que quizás nosotros teníamos de él. Me ha sorprendido su sencillez, su preparación, aunque tenemos diferencias de ideas de todas maneras, pero su calidez para enfrentar el proceso me sorprendió.

¿Se derribó el miedo que había ante una Asamblea Constituyente?

Tiene mucho de asamblea. Y sí, habían prejuicios, rabia también de muchos, pero esto ha ido decantando y el conocerse y relacionarnos ha ayudado mucho. Van a haber diferencias, discusión, nos vamos a sacar los pelos, pero esto va caminando bien.

¿Qué le parece la designación de Matías Cox?

Para un cargo como este, se necesita alguien que haga la pega, que sea gestionador y que no le gusten las luces. No es un cargo político. Es un cargo pa lucirse, pero con gestión, porque el objetivo es que la Convención funcione. Él cumple con el perfil, y ojalá pueda perdurar más allá de quién sea el próximo presidente de Chile. Eso daría cuenta que está ejerciendo bien el rol. Su desafíos es sacar adelante la Convención, gestionar y resolver los temas que quedan.

¿Se demoró mucho el nombramiento?

No. Cuando en 30 días tienes dos renuncias a un cargo sensible, yo creo que había que tomarse los días necesarios para nombrar a la persona adecuada, porque este cargo no aguanta una tercera renuncia.

¿Que es lo primero que le piden resolver?

Hay desafíos que son inminentes, por de pronto, la Convención en regiones, que va a ser un tremendo tema y donde tenemos que poner todos de nuestra parte. Lo otro tiene que ver con el buen funcionamiento en las actuales dependencias. Hay que zanjar de una vez si el Palacio Pereira se va a utilizar, si el Senado nos va a traspasar los salones necesarios, porque por muy bonita que sea la U. Chile, no es el óptimo.

Segpres va a tener el apoyo de un departamento de la Chile ¿Cree que debieron hacerlo antes? Dados los cuestionamientos.

Acá hay un proceso de aprendizaje, evidentemente esto partió como estanco. La secretaría técnica se hacía cargo de todo y claramente al poco tiempo nos dimos cuenta de que se requiere la colaboración de muchos. Se pensó que la secretaría podía sacar adelante esta labor sola, pero no da abasto y se requieren de muchas manos. Me parece adecuado que haya estos convenios.

¿Cómo ve el rol de Máximo Pavez?

Creo que es un gran subsecretario, muy colaborador, trata de ser lo más eficiente posible. No me cabe duda que está haciendo lo necesario para que las cosas caminen bien.

¿Cómo avisora el futuro presidencial de Sebastián Sichel?

Nosotros demostramos que volvimos a ser competitivos, con un candidato nuevo, joven y yo soy hincha de Sichel. Lo voy a apoyar lo más que pueda. Creo que va a ser una elección entretenida y muy competitiva. Mi impresión es que pasa él y Gabriel Boric a segunda vuelta.

¿Le asusta que gane Boric?

No. Reglas democráticas, pero creo que en este minuto le haría mucho mejor a Chile, Sebastián Sichel, por su coalición, por su experiencia.