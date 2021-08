El impactante relato de hombre al que le cercenaron la mano: “Me embarró la vida”

Pablo Rojas fue a comprar a un mall chino en la comuna de Recoleta, cuando el dueño del local lo acusó de estar robando y le cercenó la mano…así, de un machetazo.

En el Hospital San José no pudieron reponer la extremidad, por lo que la perdió.

La víctima conversó con “Contigo en La Mañana” y relató lo ocurrido la tarde del domingo.

“Estoy bien de ánimo, pero me embarró la vida, en ningún momento estaba robando, estaba comprando artículos para el vehículo de la empresa y cosas para la casa, comprando chiches y sonó la alarma, no tenía nada, éramos los últimos clientes y este chino fue muy agresivo, me atacó de una forma que no se la deseo a nadie”, dijo Rojas.

Agregó que “el tipo sacó un cartonero y me apuñala, tengo un corte en el costado izquierdo en el abdomen y voy a sacar un elemento para defenderme, y cuando me doy vuelta, él ya tenía el machete en la mano, y creo que agarré un hacha”.

Agregó que “yo le pedía que me sacara, las mujeres le decían que parara, cortó a la misma muchacha con el cartonero, cuando la puerta la abren por fuera, y yo intenté salir, se agachó a agarrar el machete y me abalanzo con el hacha, pero no con la intención de causarle el daño, sólo para neutralizarlo y poder salir”.

Impactante relato al ver caer su mano

“Ver tu mano caer, yo recogí mi mano, me la puse en la axila, debajo del brazo, saqué las llaves de mi vehículo y manejando a Carabineros, yo me fui por mis medios en mi vehículo”, relató Rojas.

Durante la jornada de este lunes se realizó la audiencia de formalización en contra del agresor. De esta forma, se determinó la prisión preventiva para Xianjun Wang.

Además de la prisión preventiva, el Tercer Juzgado de Garantía decretó 70 días de investigación durante la audiencia.