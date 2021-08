Violento robo en Calera de Tango: delincuentes maniataron a tres niños y a tres adultos

Un violento robo fue el que se registró en horas de la noche de ayer en la comuna de Calera de Tango, cuando un grupo indeterminado de sujetos encapuchados ingresaron a un domicilio habitado, atando de mano a sus residentes y amenazándolos para poder sustraer diferentes especies.

El hecho se registró pasada las 20:00 horas, cuando el grupo de delincuentes habría ingresado por una ventana del inmueble ubicado en la principal calle de la zona, procediendo a intimidar tanto a niños como adultos que se encontraban en el hogar.

Y si bien los sujetos no habrían portado armas de fuego para cometer el ilícitio, se habla de un violento asalto. De hecho, una de las víctimas, el dueño de casa, sostuvo que “tenían cuchillos, desatornilladores, por lo que vieron los niños. Igual a ellos les tapaban mucho la cara y no los dejaban mirar, les gritaban, les decían que los iban a matar, los asustaban, les decían que si no se callaban le iban a hacer daño a mis tíos, que lo iban a matar. Querían la caja fuerte”.

Solo gracias a que una de las menores de edad pudo esconder su teléfono celular, las víctimas pudieron dar aviso a familiares cuando el grupo no identificado abandonó el hogar. Recién ahí se dio alerta a Carabineros, que habría llegado en cuestión de minutos.

El capitán Juan Loyola Del Valle, oficial de ronda Prefectura del Maipo, comentó que “una vez en el lugar, personal de Carabineros se entrevista con la víctima, quien señala que en horas de la tarde, un grupo indeterminado de sujetos ingresa por la ventana del domicilio, en el cual se mantenía un grupo de seis personas: tres adultos y tres menores”.

En esa línea, el uniformado comentó que los antisociales “los trasladan hasta el living con la finalidad de atarlos de manos y pies, sustrayendo una cantidad indeterminada de especies de valor, permaneciendo (al interior del domicilio) cerca de 30 minutos y retirándose con dirección desconocida”.

De momento, ya se pusieron a disposición de la Fiscalía todos los antecedentes, por lo que el ente dejó en manos de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) las respectivas diligencias para esclarecer los hechos y dar con el paradero de los delincuentes.