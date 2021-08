Joven estudiante se fue de vacaciones a Afganistán: “Fue una apuesta que hice y salió mal”

Un estudiante británico de 22 años tuvo que ser evacuado junto a otro ciudadanos del Reino Unido, Estados Unidos y Turquía, luego de haber estado de vacaciones en Afganistán, justo en los días en que los talibanes tomaron el control tras apoderarse de su capital, Kabul.

Se trata de Miles Routledge, estudiante de física de la Universidad de Loughborough, quien el pasado viernes se fue de vacaciones de tierras afganas.

Routledge había reservado pasajes para mayo de este año, pese a que el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido le había aconsejado que no viajara al país.

Con el correr de las semanas, el joven universitario descubrió que no le reembolsarían el pasaje, por lo que tomó la decisión de viajar a Kabul con la esperanza de que podría salir antes que los talibanes se tomaran la capital.

Pero el avance insurgente fue más rápido de lo previsto, y Routledge quedó atrapado en la capital afgana. “He tratado de abarcar demasiado y algo no ha salido bien, dando lugar a esta situación. No me convencieron de lo contrario y conocía los riesgos, fue una apuesta que hice y que salió mal a pesar de mi seguridad y mis bromas”, escribió la red social de 4Chan.

En la plataforma, el joven reveló por qué decidió viajar a Afganistán. “Pensé en cuál es el país más divertido al que puedo ir y que no sea aburrido, es decir, que tenga algo de emoción y sea diferente”, sostuvo.

“Busqué en Google los diez países más peligrosos del mundo y los utilicé como lista de la compra. A la cabeza estaba Afganistán… Envié mensajes a algunas personas, vi algunos vídeos de YouTube y pensé que no había ningún problema en hacerlo”, agregó.

Días después en entrevista con Times, Routledge reconoció que el viaje le provocó un severo estrés mental porque “he visto demasiados muertos”.

“Me cuesta mantenerme en pie y tragar agua, no creo que vaya a dormir esta noche… Sólo quería que todo esto fuera una pequeña obra de caridad en la que pudiera explorar un país extraño, pero me he derrumbado mentalmente”, agregó antes de abordar un vuelo a Qatar.