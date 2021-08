Marcela Vacarezza critica propuesta PC de bajar a 14 años la edad para votar en plebiscito de salida de la CC

Marcela Vacarezza levantó polvareda en redes sociales luego de mostrarse contraria a la propuesta del Partido Comunista de reducir a 14 años la edad para votar en el plebiscito de salida de la Convención Constituyente y criticar a los parlamentarios nacionales tras la aprobación de la nueva Ley de Alcoholes.

La psicóloga y presentadora de televisión, radicada en Miami junto a su esposo, Rafael Araneda, y sus hijos lanzó dos incendiarios tuits, en los que evidenció su malestar por la propuesta de la constituyente PC, Valentina Miranda, y la presidenta de las Juventudes Comunistas, Daniela Serrano, de incorporar a los menores en la votación de salida de la nueva Constitución y la incorporación de un artículo a la Ley de Alcoholes que prohíbe a menores de 18 años ingresar a discotecas cuando en ellas se expendan bebidas alcohólicas y los obliga a mostrar su cédula de identidad u otro documento al ingresar a bares, entre locales donde se venda alcohol.

Las críticas de Vacarezza

“Ahora el PC busca bajar la edad a 14 años para el plebiscito de salida. De verdad a veces pienso que son noticias del día de los inocentes”, apuntó Vacarezza, quien abrió el debate entre sus seguidores respecto de la responsabilidad penal de los menores de 14 años.

Minutos antes, la expanelista de “Bienvenidos a Todos” de TVN, ya había desatado su molestia en redes sociales contra los parlamentarios nacionales luego de conocer los alcances de la nueva legislación de alcoholes.

“¿De verdad no puedo ir a un restaurante con mis hijos y tomar alcohol porque estoy con ellos? Los que aprobaron esta Ley no son más tontos porque no se levantaron más temprano. Con respeto sosí”, tuiteó con evidente molestia y un toque de ironía.

Sus dichos, en todo caso, fueron rápidamente replicados por sus seguidores, quienes le argumentaron que esta prohibición sólo rige “para bares y discotecas”, como le planteó el médico y exsenador, Fulvio Rossi; o que es una propuesta a la “altura de países desarrollados”. Unos, incluso fueron más críticos con su postura al indicarle “quien en su sano juicio bebería alcohol en un restaurante con niños presentes”.

