Apruebo Dignidad se vuelve a dividir en la Convención

En la Comisión de Reglamento, por medio de sus tres subcomisiones, siguen trabajando a toda máquina para zanjar el Reglamento que definirá las normas de funcionamiento de la Convención.

Y ayer se votaron aspectos que son esenciales para su trabajo. En votación dividida, los representantes ratificaron que las normas constitucionales deberán ser aprobadas por 2/3 de “las y los convencionales en ejercicio”. Aprobaron: Fernando Atria (FA),Fuad Chahin (DC), Marcela Cubillos (Ind. UDI), Ruggero Cozzi (RN), Ricardo Montero (C. Socialista) y Guillermo Namor (INN).

Esto, a pesar de que previo al inicio del proceso constituyente, ese quórum había sido blanco de duros cuestionamientos, por ser uno de los “legados” de la “Constitución tramposa”.

Por lo mismo, Natividad Llanquileo (PP. OO.), Bárbara Sepúlveda (PC), Alondra Carrillo (MSC), Ingrid Villena (LLDP) y Daniel Bravo (LLDP), presentaron una moción para que este fuera de 4/7, pero no tuvieron los apoyos necesarios.

Así, la izquierda, y principalmente Apruebo Dignidad (bloque conformado por el FA y Chile Digno), volvió a mostrar que no necesariamente tendrán criterios unificados durante el proceso.

De acuerdo con las exposiciones, el quórum de los 2/3 debía respetarse porque así lo mandata la reforma que dio pie al proceso, y se definió en el marco del acuerdo del 15 de noviembre de 2019.

Pero quienes estaban en contra, recordaron que no todos formaron parte de esa definición, y que, por lo mismo, tenían todo el derecho de intentar modificarlo.

De igual forma, se hizo presente que los 2/3 volverá a “obligarlos” a ponerse de acuerdo, ya que ningún sector lo alcanza por si solo. Al mismo tiempo, sostuvieron, hará que lo aprobado alcance mayor legitimidad.

Por otro lado, la instancia analizó la opción de realizar plebiscitos intermedios para destrabar normas que no alcanzaran los 2/3 en el pleno, pero se rechazó.

Los mismos seis que aprobaron en la norma mencionada anteriormente, ahora se opusieron, principalmente porque no estaban considerados desde un inicio y porque creen que podrán ponerse de acuerdo y no quieren “ilusionar” a la población con algo que puede no ocurrir.

En otro asunto, además, los representantes aprobaron que los cargos de la Mesa Directiva se renovarán cada seis meses.