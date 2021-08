César Uribe: “Los constituyentes de la Lista del Pueblo no nos hacemos cargo del tema presidencial”

César Uribe descarta que como constituyentes elegidos por la Lista del Pueblo tengan que alzar la voz para abordar las problemáticas que enfrenta el bloque producto de las definiciones parlamentarias y presidenciales.

Aquello, según comenta, se definió incluso antes de la instalación de la Convención, por lo que desdramatiza que ahora sus compañeros hayan decidido salir a marcar públicamente esa distancia.

¿Cómo ha recibido la definición de sus pares que han decido “alejarse”?

El objetivo de la lista estaba enfocado en la Convención, por eso se determinó de una manera amplia y colectiva entre los convencionales, tener una autonomía respecto de otros proyectos que no fueran en ese foco. Marcamos esa diferencia y la decisión se respetó por parte del equipo organizativo. Lo que hoy ocurre es que algunos convencionales han decidido hacerlo más público, porque igualmente el asunto electoral terminó influenciando a los constituyentes, porque mucho de lo que se nos consulta es por la lista y no por nuestro trabajo. Pero en la interna nosotros seguimos trabajando de manera colaborativa y estamos tranquilos y unidos.

¿Cómo los ha perjudicado esto en la labor?

Hemos trabajo un montón, somos los que más hemos presentado indicaciones, que son de las que más se aprueban. Hemos hecho un gran trabajo, siento que hemos sido bien fieles a nuestro mandato ciudadano, quizás aún no tocamos los temas de fondo, pero estamos super enfocados en trabajar en eso. Por eso lo que pasa con la coyuntura nos saca un poco de ese foco y nos lleva al tema presidencial. En ese sentido nos ha perjudicado.

¿Sienten que desde la coordinación de la lista han llevado mal este asunto?

Sí, aunque no es un tema de malas intenciones, creo que también ha sido por falta de experiencia. Somos un colectivo que nace de una manera rápida y explosiva, en poco tiempo y con muchos integrantes que no tienen un pasado de formación política para generar una estructura de funcionamiento un poco más ordenada. Siempre se han cuidado los principios de horizontalidad y democracia. Y no es fácil hacer eso avanzando con los temas de la convención, la presidencial y las parlamentarias. Se han cometido errores, pero creo que responde a falta de experiencia.

¿Está de acuerdo con que la Lista del Pueblo haya decidido sumarse a la carrera presidencial? Algunos de tus pares lo critican.

Estoy de acuerdo con disputar todos los espacios políticos. Evidentemente eso significa pensar en una estrategia para apuntar al tema parlamentario y probablemente presidencial. Se entiende que muchas veces el objetivo no es necesariamente conseguir el cupo, sino instalar temas, visiones, y generar amplitud entre las propuestas que se presentan, que muchas veces se cierra a la derecha y la izquierda. El movimiento social muchas veces ha quedado fuera. Originalmente hay una buena intención, el tema es que, en términos de tiempo, energía y de capacidad, quizás no estábamos instalados para llevar ese proceso paralelo. Ahí es donde empiezan a aparecer algunos errores. Pero nosotros estamos con nuestros temas, no nos hacemos cargo ni somos muy parte de esos temas paralelos.

¿Cuál es el principal desafío que tienen como constituyentes de la Lista del Pueblo en el corto plazo?

Estamos en el proceso de que la Convención salga De Santiago, a través de la Comisión de Descentralización, por ejemplo yo ahora estoy en San Carlos. Esto, para que se escuche y viva las problemáticas de zonas que no son Santiago. Estamos super enfocados en eso, intentando acercarle este proceso a la gente. Uno de los principales problemas que hemos tenido es que nos han encerrado mucho y ahora estamos con estos gestos que van a seguir apareciendo.