Adulta mayor se vuelve viral tras gesto al presidente argentino: “Fue con un dolor del alma”

Una mujer se volvió viral en Argentina luego de realizarle un gesto al presidente Alberto Fernández.

Ana María es una jubilada quien le realizó un insulto que los medios trasandinos calificaron como un “fuck you” al mandatario, cuyo video rápidamente se viralizó en redes sociales. “Te quiero mucho”, fue la respuesta del gobernante.

🗣️El presidente de la nación, Alberto Fernández, recibió un insulto por parte de una jubilada en una calle del barrio bonaerense San Martín.⠀

⠀

😘Sin embargo, el mandatario rápidamente respondió al gesto con un "yo también te quiero mucho" ⠀ pic.twitter.com/QYzX02gOUz — Diputados Bonaerenses (@dipbonaerenses) August 19, 2021

En conversación con Radio Mitre, la mujer afirmó que “lo hice con un dolor del alma; hice esa expresión hacia el señor presidente… no le quise faltar el respeto, fue mi dolor, como a tantos argentinos”.

En ese sentido, relató que su esposo se contagió de coronavirus el 1 de septiembre del año pasado y que desde ese día no lo vio más.

“Interné a mi marido el 1 de septiembre, no lo vi más. El 10 de septiembre falleció sin poder ninguna comunicación con él”, expresó.

De igual manera, indicó que “el 1 de septiembre entré a la guardia con él. Le pusieron la máscara y no lo vi mal. Por eso pienso que para mi no falleció. No pude pasar por el proceso del duelo, es como que se fue”.

La mujer recordó que poco tiempo después del fallecimiento de su esposo, fue la muerte de Diego Maradona.

“Después al poco tiempo, pasó lo de Maradona, está bien es un buen jugador, mi esposo ha sido una excelente persona, policía federal, custodia de presidentes, una persona decente, trabajadora. Bueno, pero Maradona era Maradona, e hicieron un velatorio de locos y yo a mi esposo no lo pude ver. Esa es la impotencia. ¿Mi esposo no era un ser humano? ¿Maradona sólo era un ser humano? ¿Cualquier otro es un ser humano? ¿Mi esposo no?”, relató.

Por último, señaló que “a la noche cuando me acuesto tardo en dormirme pensando en el sufrimiento de él en soledad ¡La soledad de él, sin saber nada de su familia! Es horrible. Pero sigo de pie, sigo trabajando, tengo unos hijos maravillosos que me apoyan, nietos. Gracias a ellos, por el cariño de mi familia, es que estoy en pie”.