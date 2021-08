Provoste vs Boric: encuesta en las redes hizo enojar a la precandidata DC

Polémica generó en las últimas horas una encuesta que realizó Simón Boric, hermano del candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric. Allí que consultaba respecto a quién ganaría la consulta ciudadana de hoy, entre Yasna Provoste, Paula Narváez y Carlos Maldonado.

El tuit causó molestia en unas de las aludidas, Yasna Provoste. Ella acusó que se trataría de un intento para intervenir la consulta ciudadana de la Unidad Constituyente, diciendo que se trata de algo “curioso”.

“Es curioso, a lo menos, que a pocas horas de iniciada la consulta ciudadana, se pregunte respecto de los candidatos y candidatas de otro pacto, de Unidad Constituyente. A nosotros no se nos hubiese pasado por la mente, si quiera, hacer lo mismo con Apruebo Dignidad”, expresó Provoste.

Los dardos contra Boric

“Yo creo que todos y todas tenemos la capacidad de poder aportar desde nuestros espacios, nosotros lo estamos haciendo desde Unidad Constituyente. Y lo más importante es que hoy día la ciudadanía pueda expresarse en que en cada uno de los lugares de votación se den todas las condiciones para que los ciudadanos puedan estar”, añadió.

Posteriormente, la misma abanderada democratacristiana utilizó Twitter para explicar la situación. “Respecto de consultas de algunos medios, mi comentario fue sobre una encuesta hecha en Twitter anoche por Simón Boric y mi extrañeza por el interés a pocas horas de nuestra consulta ciudadana. No es mi ánimo polemizar, sino invitar a la centroizquierda a participar masivamente”.

También se refirió a la situación de el pacto, e hizo un llamado a la cautela, fue la presidenta del Partido Por la Democracia, Natalia Piergentili. Expresó que las denuncias de Provoste “me parecen graves y me parece que para hacerlas hay que probar que eso es efectivo. Esperamos que este día sea de mucha democracia e insisto en que si esto tiene veracidad, se pueda demostrar y se pueda repudiar”.

La respuesta del candidato

Por su parte, el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, prefirió restar importancia a la situación. Dijo que desea éxito a quien gane la consulta ciudadana de este sábado, con quien deberá competir en la primera vuelta de noviembre.

“¿Hacer un tweet en redes sociales es intención…? No, creo que no va y creo que esas son justamente las polémicas que no alcanzan a ser importantes. Insisto en que les deseo éxito (a la Unidad Constituyente) en la consulta ciudadana y debatiremos con altura de miras con quien resulte ganador”, subrayó el militante de Convergencia Social.