Kast lanza su candidatura presidencial: “Si salgo electo me voy a rebajar el sueldo a la mitad”

A un día del cierre del plazo para la inscripción de candidaturas ante el Servel, José Antonio Kast fue proclamado en Temuco, Región de La Araucanía, como el abanderado presidencial del Partido Republicano, sumándose oficialmente a la lista de nombres que irán a la papeleta de la primera vuelta de noviembre.

“Este es un hecho simbólico porque estamos en regiones. Hemos dicho que Chile no tiene que latir con el corazón en Santiago, sino que debe gobernarse desde las regiones, y la Araucanía es uno de los lugares más golpeados por el terrorismo, el narcotráfico y las organizaciones criminales”, sostuvo desde el Cerro Ñielol.

En la oportunidad, también volvió a criticar al actual Gobierno de Sebastián Piñera y a la carta oficialista a La Moneda, el independiente Sebastián Sichel. De hecho, cuestionó el cambio de nombre del pacto parlamentario, que esta semana pasó a llamarse “Chile Podemos +”.

“Podrán cambiarse el nombre, podrán cambiar de rostro, pero no podrán borrar cuatro años de mal gobierno para Chile”, advirtió el abanderado republicano, que mañana debería llegar a las oficinas del Servel para firmar su carrera.

Respecto a Sichel, manifestó que “hoy día vemos distintos programas. Vemos un programa de la izquierda radical, esa izquierda radical que quiere suprimir nuestras libertades, vemos otro sector que no tiene el coraje de enfrentar esa izquierda, que se va sumando y acepta este correr los límites y que es en base a la intolerancia, que es esa centro izquierda, que es tan izquierda como la izquierda radical, y tenemos otro, que están un poquito más cerca y levantan las banderas de la izquierda porque se quieren mimetizar, porque no se atreven a decir las cosas que creen (…) No da lo mismo quien gana la elección. No da lo mismo quién asumirá el liderazgo del país a partir de marzo”.

Finalmente, dio algunas luces de su nuevo programa de Gobierno, donde insistirá en la reducción del tamaño del Estado, la defensa de la familia y el combate contra la violencia en La Araucanía. Incluso, expuso que también buscará influir en el sueldo de él como presidente y de distintas autoridades públicas.

“Vamos a hacer un gobierno de austeridad y gobernar con el ejemplo: si salgo electo Presidente me voy a rebajar el sueldo a la mitad y vamos a reducir el sueldo de todas las autoridades. Todos tenemos que recuperar Chile”, cerró Kast.