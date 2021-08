AirTag: las ventajas del localizador futurista de Apple

A un par de meses de su lanzamiento, hemos podido probar todas las ventajas de estos dispositivos que parecen traídos del futuro.

Los AirTag de Apple fueron presentados en abril y comenzaron su venta a finales de ese mes. Se tratan de pequeños dispositivos circulares que sirven para localizar objetos.

Si bien, ya habíamos visto dispositivos similares (como Tile), tienen varias ventajas superiores: su batería (que es reemplazable) y por supuesto, toda la compatibilidad con el ecosistema de la manzana.

En detalle

Así luce en detalle el dispositivo. Cada AirTag es similar a una medalla. Mide 3,19 cm de diámetro, por 0,8 cm de grosor, pesa solo 11 gramos, incluida la pila.

Su diseño es muy Apple: suave, brillante, pulido, perfecto. Su tapa, plateada, tiene el logotipo de la manzana y sólo requiere ser abierto para cambiar la pila, la que puede estar ahí sin problema por más de un año o incluso más. Es una pila CR2032 de 3V.

Para mejor, a través del iPhone, el dispositivo nos avisará cuando sea el momento adecuado para reemplazar la pila.

¿Cómo funciona?

Según el portal Applesfera “los AirTag son un prodigio tecnológico”. Y estamos de acuerdo.Ya que combinan las últimas tecnologías de comunicaciones y bajo consumo, utilizando la inmensa red “Buscar” compuesta por todos los iPhone, iPad y Mac del mundo, en un espacio mínimo. Recordemos: sólo son más grandes que una moneda.

Este pequeño círculo blanco utiliza Bluetooth LE (Low Energy) para conectarse con cualquier otro iPhone, iPad o Mac y “conectar” el AirTag a la red del ecosistema “Buscar”. Ni siquiera es necesario que sean nuestros propios dispositivos.

En simple: cualquier AirTag del mundo usará cualquiera de estos dispositivos en cuanto entre en el radio de cobertura para enviar su identificador a la red “Buscar”.

El radio de alcance de un AirTag para entrar en una zona de cobertura de un iPhone, iPad o Mac es de hasta 100 metros, utilizando para ello la señal de 2.4 Ghz que permite la norma LE.

Identificación

¿Y si se pierde mi AirTag o encuentro uno? Se puede utilizar cualquier dispositivo con lector NFC para leer la información pública.

Hay que aclarar que los AirTag sólo se pueden configurar en dispositivos que puedan utilizar iOS o iPadOS 14.5, no son compatibles para Android. En caso de pérdida, Android si podrá leer la etiqueta NFC.

Extras

Equipados con IP67, estos pequeños se pueden sumergir un metro por 30 minutos en agua. Son resistentes al polvo y salpicaduras también.

Traen un altavoz en su interior que suena bastante fuerte, para cuando los quieras encontrar mediante sonidos. ¿Usos? Varios.

Con sus accesorios puedes usarlos en un bolso, con un llavero en tus llaves, meterlo al interior de tu billetera y más. Incluso, dentro de un automóvil te permite encontrarlo fácilmente en un estacionamiento (hicimos la prueba).

https://www.instagram.com/reel/CSH5axMgbAn/

Configuración express

El paso a paso para configurarlo es simple:

Rápida : escogemos el nombre del AirTag de una lista predefinida. Se asignará un icono dependiendo del valor que hayamos usado.

: escogemos el nombre del AirTag de una lista predefinida. Se asignará un icono dependiendo del valor que hayamos usado. Personalizada: podremos ponerle cualquier nombre o texto a nuestro AirTag, además de elegir también el icono que queremos asignarle entre cualquier emoji disponible en el sistema operativo.

Un dato importante es que los AirTag no se pueden “formatear” o “resetear”, aunque le quiten la pila: su información se guarda en la red Buscar y sólo el propietario puede usarlo o desvincularlo

Una vez escogidos estos parámetros, el AirTag se vinculará a nuestro Apple ID y sólo se podrá borrar este vínculo si nosotros mismos lo eliminamos de nuestros dispositivos.

Podemos ver en “Encontrar” donde está y utilizar diversas funciones como ver su ubicación más reciente, emitir sonido para encontrarlo o incluso a través de unas flechas e info de proximidad, sabremos que tan lejos de nosotros está.

¿Y si lo pongo en modo “perdido”? Al marcarlo en ese modo, ponemos un mensaje personalizado y un teléfono de contacto. Esta info no “llega” al AirTag, sino que se registra junto al número de serie del dispositivo en la red Buscar.

Cuando el AirTag se conecta – esté dónde esté – a un iPhone, iPad o Mac, enviará su identificador a la red Buscar y se pondrá en modo perdido de forma inmediata ya que está marcado como tal.

Cuando alguien lo encuentre y lea su tag NFC, se le mostrará una URL personalizada que mostrará en el navegador del dispositivo esta información rellenada por el usuario (sea iOS o Android). Este dispositivo no puede formatearse de ninguna forma si no lo desvincula el legítimo propietario, por lo que no podrá usarse.

Conclusión

Es un dispositivo bastante versátil para su tamaño y precio. En Chile cuesta cerca de 30.000 por unidad, y hay un “pack” donde vienen 4 por cerca de 100.000. Es ideal para quienes pierden las llaves o la cartera.