Hombre fue quemado vivo por su exmujer: “Me tiró agua hirviendo”

Un hombre en Argentina, decidió denunciar y hacer público el caso de violencia intrafamiliar que vivió a manos de su exmujer, a quien acusa de haberlo quemado con agua hirviendo.

Marcelo Gilabert asegura que fue a dejar las llaves a la casa de su exmujer, que le lanzó un balde de agua hirviendo, quemándole el 35% del cuerpo.

Gilabert, llegó a la casa, además para buscar la silla de su hija. “En la noche del miércoles a las 21.00 horas, fui a devolver las llaves de la casa que por diferencias me iba a ir a otro lugar. Sabía que no tenia que entrar, sabía que era mejor terminar bien y me esperaron con un balde escondido que me tiró agua hirviendo que me quemó un 35% del cuerpo según lo que me dijo el médico, con quemaduras de primer grado“, relató el hombre a AG Noticias.

“Estamos haciendo las curaciones que es difícil también por las crema y estar así como estoy. Es difícil ir a donde te dicen que tenés que ir; a la comisaria, hasta el tribunal familiar y hasta donde podas porque tenés que ponerte algo para ir. Yo ayer me puse algo y las remeras se pegan. Y bueno, hoy estoy así, curándome y esperando las horas que hay que curarse. Esperando 10 días que me dijo el médico mínimamente”, continuó relatando la víctima.