Motorola Edge: así es la experiencia móvil “lista para el PC”

Los dispositivos móviles se posicionaron aún más como nuestros compañeros laborales por la pandemia. Es por esto, que las marcas se han enfocado en equipos optimizados para este propòsito.

Motorola Chile anunció por primera vez la llegada de la familia Motorola Edge al país, llevando ese mismo espíritu de innovación ágil, adaptable y disruptiva a todo un nuevo grupo de consumidores, entrando a jugar al segmento premium con mucha fuerza.

Con esta intención, anunciaron el nuevo Motorola Edge 20 lite, recientemente lanzado a nivel global, estará disponible en Chile a partir de las próximas semanas.

¿Cómo es el modelo?

El motorola edge 20 lite ofrece velocidades increíblemente rápidas de 5G con un avanzado sistema de cámara, a un precio más competitivo. Permite tomar fotos increíblemente nítidas con el sensor principal 108MP, o dar rienda suelta a la creatividad con el sensor híbrido que integra gran angular y cámara macro.

El sistema de triple cámara se complementa con un sensor de profundidad. La experiencia de entretenimiento se verá mejorada por una pantalla OLED de 6,7”, con tasa de refresco de 90 Hz. El dispositivo ofrece un procesador MediaTek de bajo consumo, que alimenta juegos, fotos y mucho más con energía de repuesto.

Más características

Con 6GB de memoria RAM de última generación y 128 GB de memoria interna, se puede cambiar entre aplicaciones sin esfuerzo y mantener todo funcionando sin problemas en segundo plano.1

La batería de 5,000 mAh es una de las más grandes de cualquier smartphone 5G y ofrece hasta dos días de potencia con una sola carga2, en cualquier parte sin tener que parar para recargar. Además, TurboPower™ 30 ofrece horas de potencia en tan solo 10 minutos de carga, para recargar rápidamente y volver a lo que importa.

Actualizaciones

El Motorola Edge 20 lite recibirá al menos dos actualizaciones importantes del sistema operativo Android y dos años de actualizaciones de seguridad bimensuales.

Las funciones esenciales también se pueden actualizar a través de Playstore, lo que nos permite proporcionar actualizaciones clave con más frecuencia. Los usuarios pueden esperar soporte continuo para funciones de software como nuevas experiencias MyUX, nuevas funciones de cámara y nuevas experiencias Ready For, dependiendo de la compatibilidad del hardware.

Listos para el PC

Los teléfonos son fundamentales para capturar el contenido, las imágenes y los videos que las personas presentan en muchos foros: redes sociales, presentaciones o incluso una película documental. Pero cuando es hora de editar ese contenido, las personas confían en la potencia de las aplicaciones de PC y una pantalla más grande.

Ahora con Ready For PC, evita el proceso de uso compartido en varios pasos y ve y comparte fácilmente tu contenido en tu PC para que tu proceso de edición sea más sencillo que nunca. Incluso las notificaciones del teléfono son fácilmente accesibles en una pantalla, sin necesidad de cambiar entre dispositivos ni abrir pestañas innecesarias.

¿Cómo funciona?

Para acceder a Ready For PC, asegúrate de que el dispositivo móvil y la PC comparten la misma red Wi-Fi. A continuación, sólo tienes que descargar la aplicación Ready For Assistant en tu dispositivo Windows desde este link. Abre el asistente Ready For y aparecerá un código QR. Escanea el código QR desde tu smartphone Motorola y, a continuación, tu Ready For Mobile Desktop aparecerá en la pantalla de Windows.

¿En movimiento sin Internet? ¡No hay problema! Utiliza los datos de tu teléfono móvil para conectarse a Ready For PC. En la aplicación Ready For Assistant, haz clic en Share Mobile Data (Compartir datos móviles) y conecta el dispositivo a través de USB-C.

Estas son sólo algunas de las formas de utilizar la plataforma de software Ready For.