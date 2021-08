Mamá de Nayara Vit: “Necesito saber la verdad por mi nieta, ella necesita saber lo que ocurrió con su madre”

Descartando que su hija se haya suicidado, la madre de la modelo brasileña Nayara Vit hizo un angustioso llamado para resolver el caso por el bienestar mental de su nieta, quien según Eliane Marcos, necesita “saber que ocurrió con su madre”, ya que “una cosa es que ella crezca pensando que su mamá la dejó sola y otra muy distinta es enterarse que su mamá fue asesinada”.

La madre de la modelo habló en exclusiva anoche con el noticiario de Chilevisión, donde relató los momentos previos a la muerte de su hija, de quien asegura, nunca mostró evidencias de sufrir algún estado depresivo, como les contó la pareja de la brasileña, Rodrigo del Valle, quien ha insistido en la teoría del suicidio de Vit, una de las líneas de investigación que persigue la justicia junto a las tesis de una caída accidental y homicidio.

El relato de la madre de Nayara Vit

“La noticia que me llegó, Nayara se suicidó. No era posible, era imposible. Nayara jamás haría algo así”, afirmó Eliane, quien reveló que la pareja de su hija recién les vino a hablar bastante después de haber sucedido la tragedia, pese a que su esposo lo llamó en cuatro oportunidades y le dejó varios mensajes por WhatsApp.

“Mi marido intentó hablar con Rodrigo. Tres, cuatro veces. Llamaba y él no atendía, le mandó mensajes por WhatsApp, no contestó. Los leía y no respondía. Cuando lo hizo, él dice que ella estaba con depresión, tomando medicamentos potentes hace tres meses. Según él, ya se había intentado suicidar en dos ocasiones”, cuenta Eliane.

Las dudas de la madre de Vit son evidentes, más cuando un par de días antes de su deceso, el miércoles 7 de julio, habló con ella por teléfono.

La búsqueda de la verdad para la hija de Nayara Vit

“Me contó que había ido al mall a comprar unas zapatillas para su hija y que la niña estaba haciendo una pataleta, así que la fue a dejar a la casa. La bañó y se fue a visitar a una amiga que vive cerca”, relató Eliane, quien acordó hablar con Nayara al día siguiente, cosa que nunca sucedió.

“Nayara era una persona que amaba la vida, amaba las fiestas, estar con sus amigos. Ella no tenía ningún síntoma de padecer depresión”, reclamó.

Con evidente angustia, la madre de la modelo reconoció que lo que más preocupa en el círculo familiar de la brasileña es el estado mental de su hija, por quien finalmente clama llegar a la verdad de la muerte de Vit.

“Mi nieta va a crecer y una cosa es que ella crezca pensando que su mamá la dejó sola y otra muy distinta es enterarse que su mamá fue asesinada. Necesito saber la verdad por mi nieta, ella necesita saber la verdad sobre lo que ocurrió con su madre”, finalizó.