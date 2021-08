La sinceridad del alcalde de Isla de Pascua: “La derecha no puede gobernar de nuevo (…) porque estos hueon*s lo han hecho mal”

El alcalde de Isla de Pascua, Pedro Edmunds, se caracteriza por ser frontal y no tener pelos en la lengua y hoy nuevamente quedó demostrado en las críticas hacia el Gobierno.

En conversación con La Voz de los que sobran, precisó que “la derecha no puede gobernar de nuevo, no es que yo sea de izquierda, si yo tengo muchos amigos de derecha también, es porque estos huen*s lo han hecho mal”.

Por otro lado, indicó que “no ha existido nunca un Gobierno en la historia que haya dicho: Ok, sentémonos a arreglar este problema”.

🗨️#LaVozDeLosQueSobran | Pedro Edmunds, alcalde de Rapa Nui: "No ha existido nunca un gobierno en la historia que haya dicho: 'Ok, sentémonos a arreglar este problema'". pic.twitter.com/PjC2tOOHY2 — La Voz De Los Que Sobran (@delosquesobran) August 24, 2021

También tuvo palabras para la candidatura de Marco Enríquez-Ominami. “El movimiento político que hizo (…) no me gusta mucho, porque desune en vez de unir. No me agradó la decisión que tomó de irrumpir en un momento que necesitamos unidad”, sentenció.