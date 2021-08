Servel confirma que Sergio Tapia no será candidato presidencial

Esta madrugada, el Servicio Electoral confirmó que el candidato independiente Sergio Tapia Ojeda, profesor de matemáticas oriundo de Magallanes, quien ayer llegó a las oficinas del Servel a inscribirse como independiente para la contienda presidencial de noviembre, no habría sido considerado en la papeleta.

Según el ente rector de los comicios, el docente no habría logrado los patrocinios necesarios para inscribir su candidatura presidencial, esto es 30 mil firmas, por lo que vería frustradas, definitivamente, sus opciones de competir.

Siendo las 00:00 horas del martes 24 de agosto, el Director Nacional de Servel Raúl García da por concluido el plazo para la formalización de pactos y declaración de candidaturas de cara a las próximas #Elecciones2021CL del 21 de noviembre. pic.twitter.com/lfY68nDchL — Servicio Electoral (@ServelChile) August 24, 2021

Tapia sólo reaccionó a través de una entrevista con el canal La Red, donde manifestó que sólo por la prensa se había enterado que no estaba incluido en la lista de candidatos, y afirmó que durante la tarde le habían confirmado que estaría en la papeleta y que “todo estaba en regla”.

“Yo ahora me estoy enterando de esto, me han llamado de diferentes medios de comunicación, escritos y visuales, y la mayoría de ellos, dan por hecho mi candidatura. De todas manera, debe haber una instancia donde yo pueda demostrar dónde está el error”, comentó a la estación privada, agregando que “tengo como comprobante que cumplí con el envío y la subida de toda la documentación y requisitos, en la plataforma que fue establecida por el Servel, y ahí me entregan un comprobante de que está todo en normalidad”, añadió.

-Yasna Provoste (DC)



-Eduardo Artés (UPA)



-Diego Ancalao (Independiente)



A esta lista de candidatos se agregan los candidatos ya nominados por Primarias (Sebastián Sichel y Gabriel Boric)



[Hilo 3/11] — Servicio Electoral (@ServelChile) August 24, 2021

Cabe señalar que Tapia manifestó ante los medios de comunicación que consiguió 35 mil firmas para inscribirse como candidato, y que había buscado patrocinios en la zona sur desde diciembre de 2020.