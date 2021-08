¿Qué efecto tendrá regulación de abstenciones en Convención? Medida se aprobó esta tarde

La comisión de Reglamento de la Convención Constituyente aprobó la tarde de este miércoles una polémica indicación. Esta regula las abstenciones en la votación. Por lo tanto, para contabilizar el resultado de cualquier votación se contarán sólo los votos a favor o en contra. Así, las abstenciones saldrán del universo de votos y por lo tanto cambiará el quórum para aprobar o rechazar algún artículo de la nueva Constitución.

Se trata de la indicación 140, que fue aprobada esta tarde por un muy estrecho margen de 17 votos a favor y 14 en contra. La indicación coloca en el artículo 16 del Reglamento de la Convención este inciso: “Quienes se abstengan serán considerados no votantes. No se entenderán votos válidamente emitidos los votos nulos y blancos”.

Al respecto, la explicación la dio la constituyente PC Bárbara Sepúlveda. Ella dijo que la “indicación es para regular el debate constituyente. Para regular el efecto de las abstenciones. (…) El quórum debe calcularse con quienes estén presentes, física o telemáticamente. En el caso de las abstenciones queremos seguir la regla de que es la renuncia a ejercer el derecho a voto”, dijo.

¡REGULAMOS LAS ABSTENCIONES EN LA CC! Logramos aprobar 17/14 nuestra propuesta para que las abstenciones se entiendan como una renuncia a ejercer el voto y por lo tanto no afecten el quórum ni se sumen a los votos en contra. #YoVotoNoMeAbstengo pic.twitter.com/dhzPlLqS13 — Bárbara Sepúlveda Hales (@BSepulvedaHales) August 25, 2021

También dijo en la comisión que aunque es una opción “legítima”, no puede tener el efecto de afectar la votación. “Abstenerse no es pronunciarse. Si lo mantenemos sin regulación, se afecta la determinación del quórum. Se suman a los votos que rechazan las iniciativas. Ese es el efecto que queremos evitar. Si alguien no está de acuerdo con una propuesta, entonces rechácela”, dijo.

Cuanto la comisión lo puso en votación entre quienes rechazaron poner eso en el Reglamento estuvieron Fuad Chahín, Marcela Cubillos, Mauricio Daza, Constanza Hube, Hernán Larraín y Agustín Squella.