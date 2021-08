La acusan de “mentirosa”: Constanza Hube se defiende luego de criticar funcionamiento de comisión de Reglamento

La constituyente Constanza Hube es primera tendencia en redes sociales, tras su tuit, en la que exponía sobre el trabajo de la comisión de Reglamento de la Convención, que había acordado total despacho para este jueves.

“Votamos por continuar el trabajo de la comisión de reglamento durante la noche para cerrar las reglas pero la gran mayoría no quiso seguir. Me pregunto cuantos chilenos tienen la posibilidad de decidir si siguen trabajando o no. Probablemente muy pocos”, publicó.

Y esto desató la guerra, ya que Fernando Atria, por ejemplo, aseguró que Hube no quería trabajar hoy, porque tenía asuntos personales que tratar.

En tuiter hay mucha competencia, pero este es de los comentarios más viles y malintencionados que he visto.



La votacion referida fue a las 1:15 AM, porque *ella* quería seguir porque, nos dijo, algo tenía q hacer y no podía sesionar un día hábil como mañana en horario laboral. https://t.co/GhDRUBTdQp — Fernando Atria (@fernando_atria) August 27, 2021

“En tuiter hay mucha competencia, pero este es de los comentarios más viles y malintencionados que he visto. La votacion referida fue a las 1:15 AM, porque *ella* quería seguir porque, nos dijo, algo tenía q hacer y no podía sesionar un día hábil como mañana en horario laboral”, le escribió el también constituyente, Fernando Atria.

Pero Hube no guardó silencio: “Fernando, estábamos citados hasta total despacho y suspendimos dos horas y media la sesión para q algunos constituyentes pudieran acompañar a la convencional Linconao a una gala a escuchar música. Lo que correspondía era seguir y respetar lo acordado de q sería hasta total despacho”.

En conversación con Publimetro, Hube explicó que “el lunes se acordó un cronograma en el que se nos citaba para miércoles y jueves hasta total despacho, no había sesión el viernes.Yo me organicé y programé en base a ese cronograma y por eso pedí seguir la sesión de ayer hasta terminar lo que estaba planificado. Igualmente hoy estuve durante toda la sesión”.

“Lo que me parece poco razonable es que ayer, se suspendió la sesión de 18.30 a 21.00 para que algunos constituyentes fueran a una gala. Lo que correspondía era seguir, para así terminar y cumplir con lo que estaba programado”, precisó.