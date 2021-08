1% de positividad y 603 nuevos contagios en reporte diario de la pandemia

El Minsal reportó 603 nuevos contagios a nivel país, configurando la jornada 17 consecutiva con menos de mil contagios. De los 603 contagios, 368 corresponden a personas sintomáticas y 177 no presentan síntomas.

Además, se registraron 58 test PCR positivo que no fueron notificados, configurando un total de 1.637.829 contagiados desde el inicio de la pandemia en el país, en marzo de 2020.

En las últimas 24 horas se registraron 44 fallecidos por causas asociadas al virus, que configuran un total de 36.885 en el país desde la aparición del virus.

El Minsal declaró que hasta la fecha existen 705 personas hospitalizadas en camas UCI, de las cuales 536 están con apoyo de ventilación mecánica.

Asimismo, se declaró que existe un total de 547 camas críticas disponibles para el paciente que lo requiera.

Sobre los diagnósticos, la gran novedad es el 1,03% de positividad a nivel nacional entre 56.139 exámenes PCR y de antígenos. La positividad en la Región Metropolitana es de 1%.

Paris llamó a mantener las medidas de protección

Sobre las cifras, el ministro de Salud, Enrique Paris, hizo un llamado a las personas a protegerse y mantener ante todo las medidas de autocuidado, como el uso de la mascarilla.

“No debemos relajarnos, las cifras acompañan, pero la pandemia no ha terminado, por lo cual debemos mantener las medidas de autocuidado, la vacunación, el testeo oportuno, sobre todo, porque existe un 29% de personas que pueden no presentar síntomas y si no se testean, contagiar a otros sin saberlo”, explicó Paris.