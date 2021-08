Día Gamer: elementos fundamentales para un juego

Este 29 de agosto se celebra el Día del Gamer a nivel mundial, festejo que se realiza desde hace más de una década luego de que en 2008 un grupo de revistas del área decidieran conmemorar a los millones de fanáticos, pues ese día coincidieron los lanzamientos de varios videojuegos importantes de la industria.

La pandemia y las cuarentenas permitieron que miles de personas se unieran a esta comunidad de apasionados por los juegos virtuales, usando las plataformas no sólo como distracción y entretenimiento, sino también para compartir experiencias y tips con otros, ayudándolos a sentirse más acompañados y conectados a través de comunidades online.

Conectividad

Es sabido que a ningún gamer le agrada que las conversaciones o transmisiones se queden “pegadas”, mucho menos estar en medio de una partida y que las aplicaciones tengan retraso, ya que podría perjudicar el rendimiento del usuario. Por lo mismo, el mejor amigo del gamer en estos casos es una buena conexión a internet que soporte la transmisión de datos.

Desde D-Link sugieren un camino para llevar la experiencia virtual al siguiente nivel. Se trata de la nueva línea de routers DIR-X5460, basados en tecnología Wi-Fi 6, que ofrece velocidades de conexión a internet de última generación (4.800 Mbps en bandas 5 GHz y 600 Mbps en 2,4 GHz), con un Wi-Fi de doble banda que soporta hasta 6 transmisiones simultáneas, tecnología de acceso múltiple por división de frecuencia ortogonal (OFDMA) y MU-MIMO para comunicar más datos a más dispositivos, al tiempo que reduce el retraso. “Así, una transmisión en 4K, un juego de Realidad Virtual o una videollamada, sin cables que limiten tu libertad de moverte por toda la casa, resulta ser un juego de niños”, asegura Claudio Torres, regional manager Cono Sur de D-Link.

Novedades

El DIR-X5460 también incluye un sistema Target Wake Time (TWT). Este se comunica con los dispositivos inalámbricos conectados y los ayuda a reducir el consumo de batería al decidir cuándo y con qué frecuencia el dispositivo requiere transferencia de datos. De este modo, aumenta el tiempo de reposo del aparato, prolongando inteligentemente la duración de la batería y optimizando la utilización del espectro.

Otro elemento que no puede faltar es un equipo de buena calidad en cuanto a durabilidad, desempeño, y portabilidad. Idealmente, es necesario un notebook que no ocupe demasiado espacio, se pueda mover con facilidad y tenga una batería de gran autonomía. Es importante que la experiencia de juego que entregue sea óptima para que la partida no se vea afectada por el equipo.

Notebooks

Ese es el objetivo del ROG Flow X13 de Asus: el primer notebook gamer convertible “2 en 1” del mundo, con una bisagra de 360°que permite distintos modos de uso, ya sea como carpa, tablet, conectado a un monitor, o como Notebook normal.

Además, incorpora una tarjeta gráfica externa Nvidia GeForce RTX 3080 ultraportable (XG Mobile), lo que lo hace adaptable a las necesidades del usuario y que entrega una experiencia de alto nivel tanto en videojuegos como en creación de contenidos. Se encuentra disponible en PC Factory y Falabella.

Almacenamiento

Siguiendo en esa misma línea, en Hikvision cuentan con su línea Storage, que son productos especializados como memorias externas exclusivas para personas interesadas en adaptar sus computadores para jugar sin límites. Entre los modelos disponibles se pueden encontrar la línea E1000, E2000 y E3000, así como U10 de performance memory y U100 RGB Memory, las que cuentan con en su exterior con un chaleco de disipación de calor y además los jugadores pueden ajustar la frecuencia de la memoria según sus necesidades, lo que realmente mejora el rendimiento de la computadora y ayuda a los jugadores a obtener una mejor experiencia de juego.

Samuel Ramírez, Director de proyectos de Hikvision Chile explica que “contamos con una amplia gama de productos de memorias externa, las que están enfocadas a mejorar la experiencia del gamer, para que así pueda jugar sin percances en ningún momento porque estas permiten la protección de sus datos y transmisión rápida, gracias a su gran capacidad. Además estas seleccionan partículas de alta calidad para que los gamers puedan experimentar pruebas rigurosas de alto rendimiento, alta estabilidad y alta durabilidad, así logran disfrutar del mundo de los deportes electrónicos”.

La revolución de los eSports

Los eSports han ganado gran popularidad en los últimos años. De acuerdo con Eduardo Grandón, director ejecutivo de Grupo DTG e integrante de G100, la audiencia global en este tipo de competiciones supera los 395 millones de usuarios, incluyendo entusiastas y espectadores ocasionales, y se prevé que para 2023 esta cifra supere los 645 millones.

Según explica el experto, se está viendo un cambio en esta industria, ya que hasta hace un tiempo atrás los equipos de gamers estaban definidos en notebooks de alto poder de procesamiento o máquinas de escritorio. Sin embargo, como menciona Grandón, “hoy la tendencia se dirige hacia los eSports para móviles. Gracias a la introducción de las lite apps que permiten la compatibilidad con smartphones de gama media, los juegos móviles se han consolidado en mercados emergentes como Brasil, India y el sudeste de Asia”.

El ecosistema que se ha desarrollado en torno a los eSports afecta a la industria de profesionales del diseño, la programación y las comunicaciones. Por ejemplo, hay una alta demanda de productos como skins o personalizaciones visuales de equipos o competidores, programas de streaming de episodios, relatos, técnicas, entrevistas, entre muchos otros. Con todo, la producción profesional de eventos de competición y de comunicación es una tendencia en alza en Chile.