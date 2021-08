Artés se lanzó contra Boric: “Este hombre, cada vez que puede, se alinea con la orientación estadounidense”

El candidato presidencial de Unión Patriótica, Eduardo Artés, se lanzó en contra de Gabriel Boric, el abanderado de Apruebo Dignidad.

“Para ser de izquierda, uno tiene que tener un proyecto de sociedad, no basta con plantear arreglos dentro de la actual sociedad neoliberal y capitalista existente. Quien no está por el socialismo, por una sociedad centrada en los trabajadores y los pueblos, y la superación del capitalismo, no puede reclamarse de izquierda“, señaló a Radio ADN, refiriéndose a la candidatura del diputado.

“Una de las características fundamentales de la izquierda es una actitud antiimperialista. Con Salvador Allende, existía el antiimperialismo cuando solo teníamos el 12% de nuestra economía en manos de empresas trasnacionales. Hoy esa cifra está en casi un 80%, con mayor razón hace sentido el antiimperialismo. Pero este hombre, cada vez que puede, se alinea con la orientación estadounidense, de Joe Biden, frente a cualquier país que lucha por la soberanía como Nicaragua, Venezuela, Cuba, China. Él se alinea con Estados Unidos, es un pronorteamericano, igual que Provoste”, aseveró.

Al respecto, Artés se mostró a favor de los gobiernos de Ortega, en Nicaragua, y de Kim Jong-un, en Corea del Norte. “Nosotros no alineamos con todos aquellos que, de acuerdo a sus derechos como pueblo, luchan por su soberanía e independencia“.

“Tenemos simpatía con todos aquellos que se atreven a pararse frente al imperio del norte”, precisó.