Conmoción en Italia: joven fue asesinada por su familia tras rechazar matrimonio arreglado

Conmoción existe en Italia luego que una joven paquistaní de 18 años fuera asesinada por su propia familia, luego que rechazara un matrimonio concertado.

Según informa ABC, Saman Abbas desapareció desde su hogar en la localidad de Novellara el pasado 30 de abril, sin lograr la policía encontrar su paradero.

Sin embargo, tras revisar las cámaras de seguridad, vieron que tres personas salieron desde la vivienda de la joven con dos palas, una palanca, un cubo y una bolsa, por lo que la investigación apuntó a los integrantes de su familia.

Y finalmente el hermano de Abbas, de 16 años y quien se encuentra en un centro protegido, confesó lo ocurrido y entregó escalofriantes detalles sobre el crimen, indicando que su tío Danish Hasnain (33) fue el autor material.

“El tío la mató estrangulándola; me pidió que no dijera nada a la policía y amenazó con matarme si decía algo. Pensé matarlo mientras dormía, teniendo en cuenta lo que había hecho. Pero después consideré que yo habría acabado en la cárcel y que era mejor que intervinieran los policías”, expresó.

De igual manera, afirmó que un día antes de la desaparición de la joven se realizó una reunión familiar en donde se planificó el crimen. Además, señaló que el cuerpo de su hermana fue desmembrado y llevado hacia un municipio cercano.

Esto luego que Abbas rechazara un matrimonio que había sido arreglado por su familia, quienes querían casar a la joven con un primo que vivía en Pakistán, pese a que ella tenía un novio de la misma nacionalidad en Italia.

La prensa italiana también dio a conocer que meses antes que fuera asesinada, la joven se había marchado de la casa de sus padres y estuvo en un centro protegido por unas semanas, tras denunciar maltratos y amenazas.

“Desde el primer momento que supe que la intención de mis padres era casarme con mi primo, dije que no lo quería, era demasiado grande para mí. Las reacciones de mi padre fueron violentas a nivel físico. Me golpeaba. Una vez, me arrojó un cuchillo y no me alcanzó, pero sí llegó a mi hermano que tenía 15 años y le hirió la mano. También me golpeaba porque yo deseaba ir a la escuela, pero él no quería”, relató en dicha oportunidad.

Cabe mencionar que son cinco las personas investigadas por el crimen: los padres de la joven, un tío (Hasnain) y dos primos. Solamente uno de estos últimos fue detenido en Francia y fue extraditado a Italia. Los progenitores en tanto, huyeron a Pakistán días después que se informara sobre la desaparición de la joven.