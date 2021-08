José Antonio Kast se tiene fe: “Si fuera por Twitter yo sería Presidente de la República”

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, entregó sus definiciones políticas y personal en un manifiesto en La Cuarta.

Y acá te dejamos las mejores reflexiones del abanderado conservador:

“Siempre he pensado que sería un buen presidente, que podría solucionar problemas prácticos, pero también sintonizar bien con las personas”, sostuvo.

Por otro lado, explicó cómo surgió la ideas de ser candidato: “fue como una inquietud durante la elección que hizo la UDI la primera vez que se nominó a Sebastián Piñera. Ya desde ahí consideraba que la UDI estaba cometiendo un error al no ir a una primaria y al ungir, por así decirlo, o nombrar sin ningún debate interno, sin ninguna competencia, a Piñera en su primer gobierno. Ahí dije “esto no corresponde: somos un partido grande, tenemos una línea política. ¿Por qué no podemos confrontar nuestras ideas y que la ciudadanía o los partidos elijan quién quieren que sea su presidente”.

Las primarias, la segunda vuelta y Twitter

“Si yo paso a segunda vuelta, claramente esperaría que Sichel apoyara esta línea y no la línea de Provoste, Boric, o quien sea. Yo lo que he dicho es que Sichel claramente tiene un proyecto político distinto al que yo tengo y por eso es bueno y sano que la gente pueda elegir entre uno y otro, pero que ambos tenemos coincidencias que nos alejan mucho de la postura de la izquierda más radical. Y si él pasa, y yo no paso, y si él logra explicarme algunas cosas de las que él dice, bueno, yo estaría también en la misma posición…, pero no como en el caso de Sebastián Piñera, porque uno también aprende”, precisó.

Pero la fe de Kast no llega ahí: “Si hubiera estado en la primaria, yo creo que la hubiera ganado. Los políticos tradicionales, los analistas y algunos encuestadores se aprovechan de que las personas no reflexionan tanto en torno a resultados políticos y se van por las emociones, y el miedo es un factor importante”.

“Si fuera por Twitter yo sería Presidente de la República. Te aseguro de que no hay ninguna encuesta que pierda en Twitter. Y el Rechazo ganaba en Twitter. Entonces cuando me decían “vamos a ganar”, yo les decía “mira, pongámosle color, pero no podís decir que vamos a ganar porque Twitter dice que estái ganando, po hueón”. Siempre Twitter ha sido manejable por corrientes… yo se lo decía a los diputados cuando se urgían por lo que decía Twitter: “Bueno, ¿tú te debes a Twitter, o a tus electores? ¿A Twitter o a tus principios?”… Entonces porque Twitter te puso ahí, ¿te vas a rendir? O sea, yo después del Panama Jack, me tendría que haber retirado de la política…”, sentenció.