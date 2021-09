¿Vuelve la lluvia? Recomendaciones para preparar tu hogar

Tras unos días de buen clima, Santiago nuevamente se ha visto cubierto por nubes. ¿Podría volver la lluvia?

La meteoróloga de Meganoticias, Michelle Adam, señaló que si bien durante la semana no lloverá, para la jornada dominical existe la posibilidad de chubascos.

Recordemos que a mediados de agosto hubo gran presencia de lluvias. En aquel momento, se pronosticó la caída de entre 40 a 90 milímetros de agua en la Región Metropolitana, pronóstico cumplido.

Ante la posibilidad, es necesario tomar ciertas medidas para evitar filtraciones en nuestro hogar. A continuación, les dejamos algunas recomendaciones.

Cuidar el hogar

Identificar lugares potenciales de peligro

Hay lugares de la casa que pueden ser medianamente peligrosos cuando cae agua, por ejemplo las escaleras de acceso al interior de tu hogar, esto porque se pueden volver resbaladizas. “Es aconsejable instalar antideslizantes y ser precavidos con el uso de zapatos al interior del hogar. Evitar ingresar a éste con los zapatos húmedos”, recomienda Catalina Salinas, prevencionista de riesgos. “En caso de haber mayores de edad, siempre es una buena medida contar con un pasamanos en esa área”, agrega.

Retira hojas u otros materiales

Puede sonar obvio, pero siempre es un muy buen consejo barrer y sacar toda la basura u hojas de árboles acumulados en los alrededores de tu casa.

Esto es clave para evitar que se junte agua y se forman grandes charcos de agua. La misma situación ocurre en los techos y canaletas, donde se junta mucha basura.

Atentos a los cables de la luz

Debido a que el sol puede dañar en el tiempo el plástico aislante de los cables eléctricos, es necesario hacer una revisión flash (Sólo mirando por precaución). Hay que tener claro que la lluvia humedece los cables, por lo tanto si no están bien protegidos pueden provocar cortocircuito.

Ventanas y puertassin filtraciones

Aparte de contar con materiales de buena calidad para enfrentar la lluvia, existen soluciones para evitar que la lluvia pegue directo en tu casa. Según Andrea Arteaga, jefa de marketing de DVP.cl, “uno de los materiales que protegen y son rápidos de instalar son los Aleros Listos, que te ayudan a cubrir puertas, pasillos, vitrinas y ventanas. Contamos con ellos en DVP. Su función es proteger todo tipo de accesos, evitando el paso de la lluvia en el caso del alero recto y curvo”.

Cuidado con las goteras

El techo es el lugar que no podemos dejar al azar. Es necesario revisar que no existan filtraciones de humedad en la superficie del techo. Además, se recomienda usar impermeabilizante acrílico para que la lluvia no logre penetrar.

Si estás a última hora previniendo

Si ya no alcanzaste a tomar medidas a tiempo, puedes revisar los rollos de policarbonato, los cuales “están diseñados especialmente para su uso en techumbres y revestimientos donde se requiere cubrir áreas más extensas”, dice Arteaga.

“También puede ser buena idea contratar a algún maestro de confianza, para que haga un diagnóstico rápido del hogar, y ver si es necesario aplicar alguna de las medidas señaladas con urgencia”, cierra Salinas.