Hallan cadáver de mujer desaparecida hace dos meses en Punta Arenas: “Ya sabremos qué pasó”

El Grupo de Rescate K-9 “Ladridos del Sur” encontró este miércoles al interior de la Reserva Forestal Magallanes de Punta Arenas el cuerpo sin vida de Guadalupe Oyarzún Cárdenas, quien desde el pasado 10 de julio había sido declarada como desaparecida.

El hallazgo se logró luego de varias horas de un amplio operativo de los rescatistas donde también participaron peritos de Labocar de Carabineros y el fiscal Fernando Dobson, quien tiene a cargo la causa por presunta desgracia interpuesta por familiares de la mujer de 54 años, quien el día de su desaparición en el sector se encontraba arreando animales que estaban bajo su cuidado junto a su pareja.

“Es prematuro establecer alguna opinión si hay o no participación de terceras personas. En el cuerpo, al ser hallado, hay intervención de la fauna del entorno; entonces la mera inspección ocular no es suficiente para determinar ello. De manera que la importancia, no solo de la autopsia, sino que de otras pericias, servirá para poder establecer si (su muerte) fue atribuible a terceras personas o algo accidental”, señaló el fiscal Dobson.

Familiares de Oyarzún, en tanto, optaron por no emitir declaraciones, sin embargo en sus redes sociales confirmaron el descubrimiento.

“Sí, la encontraron por fin, ya se confirmó que es ella”, escribió en Facebook su hermana Marcela Piffaut Cárdenas, quien junto con evidenciar su satisfacción por el hallazgo, señaló que ya habrá tiempo para que las investigaciones policiales y de la fiscalía determinen las razones de su muerte. “Ya se le va a dar una sepultura digna y sabremos qué pasó”.

Las dudas respecto del caso se plantean debido a que la mujer se habría alejado de su pareja en la Reserva Forestal luego de un altercado que no ha sido explicado del todo por parte del hombre. Es por ello que se esperarán los resultados de las diferentes pericias que realizará el Servicio Médico Legal para determinar la causa de su deceso.

“La situación climática ha hecho que el cuerpo sea encontrado con la mayor parte de sus vestimentas; hay partes que la acción de la fauna del sector accionó sobre el cuerpo y por eso señalaba que es necesario complementar con pericias externas, con respecto a otros fenómenos de acuerdo al trabajo de Labocar y la SIP respecto de las vestimentas que llevaba el día de la desaparición y artículos personales”, insistió Dobson, quien afirmó al diario El Pingüino que traerán a peritos especialistas de otras zonas para realizar labores más precisas.

“El lugar no corresponde al que él informó, donde él dejó de verla, pero el lugar específico no es donde él señaló haberla visto por última vez. En esto no debemos ser apresurados en tratar de tener una respuesta inmediata. El cuerpo puede ser sometido a todas las pericias que permitan ver en forma específica cuáles fueron las causas específicas del deceso, y también pueda derivar en el traslado de un perito hasta Punta Arenas”, afirmó el fiscal, que pidió calma para conseguir llegar a la verdadera razón de la muerte de Oyarzún.

“No hay que apresurarse para tener todos los elementos y responder todas estas interrogantes que se han presentado con el caso”, finalizó.