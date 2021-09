Wladimir Rojas, el hombre de las firmas de Diego Ancalao: “Nunca recibí un peso”

Wladimir Rojas, el hombre que según Diego Ancalao recolectó las firmas truchas que le impidieron ser candidato presidencial, rompió su silencio. Dijo que no recibió ningún pago por su trabajo y que sólo actuó de intermediario. Esto a pesar de que Ancalao presentó una querella en su contra. El fallido candidato de la Lista del Pueblo le atribuye las 23 mil firmas que cuestionó el Servel.

En declaraciones a T13, el presunto encargado de reunir las firmas físicas de la candidatura de Ancalao, recordó que “me dijeron que necesitaban legalizar firmas. Uno siempre conoce las gentes que se saltan las reglas, y el notario que supuestamente yo busqué era un notario que se iba a saltar las reglas, pero que en rigor debiera existir… no uno muerto, no tenía idea de que el supuesto notario no existía. Si yo llego a saber esto no me meto”, dijo Rojas.

A continuación añadió que “me dicen ‘Wladimir, pucha, estamos buscando un notario, ¿conoces alguno?’. ‘Voy a preguntar’, le digo yo, y en eso, pregunto y un conocido del lugar donde yo estaba, me dice que hay uno que es certero… digo que sí, si hay uno, y me dan el número, el nombre de un intermediario. No conocí jamás notario alguno. Conocí a un intermediario al que conocí el mismo día que conocí a esta gente. Me refiero a la tal Denisse y al Ancalao, los conocí el mismo día y ellos hicieron el trato con el intermediario”, dijo.

Además, dijo que fue un favor a la hermana de su hija. “Nunca recibí un peso del señor Ancalao. Tuve la mala fortuna de conocerlo un día y eso fue el 20 de agosto. Antes de ese día había seguido de su existencia porque me habían pedido que firmara, que patrocinara con mi firma, y por hacerle un favor a la hermana de mi hija lo hice, pero conocimiento del individuo no tenía ninguno”, dijo.

Incluso dijo que “yo estaba haciendo un favor a la mocosa, a la hermana de mi hija. La tenía cuenteada. Como que eran la salvación de Chile. Para suerte de Chile se cruzaron con un fantasma y le salió todo para atrás porque son fuleros”, dijo. Y añadió que nunca recibió dinero del candidato, pero le habían ofrecido grandes montos. Un “intermediario” sí recibió dinero.

“Nada, nada, con ellos nada. La persona que me dio el contacto sí, consiguió una comisión del intermediario, pero eso yo preferiría no hablar porque eso va a ser parte de la investigación. Sí te puedo decir que no recibí dinero de Ancalao, no les cobré por presentar al intermediario. Mi único pecado fue tratar de ayudar a la hermana de mi hija”, insistió.

Respecto de Ancalao dijo que “obviamente él estaba consciente de lo que estaba haciendo. Él se muestra como una blanca paloma y se está aprovechando de que se encontró con un desgraciado que tiene antecedentes, y dijo… ah, este la lleva”, aseguró.

“Tampoco tuve contacto con ellos, con Ancalao y con la tal Denisse… Yo me acuerdo de una frase que dijo el primer día: ‘mi carrera política acabó’, y claro, quiso reír conmigo, pero no creo que llegue a ninguna parte. Es un tránsfuga, es peor que yo. Yo por último cuando hacía mis cosas yo lo hacía y después corría, no me quedaba con la cara dura con las cámaras haciéndome una blanca paloma.